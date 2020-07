“In Basilicata è tempo di tornare a pedalare all’interno del velodromo di Oppido Lucano, in concomitanza con l’apertura delle sessioni di allenamento a cura dalla SC Dilettantistica Lioi 1968 rivolta agli esordienti e agli allievi.”

E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Federciclismo Basilicata che così prosegue:

“Alla prima riunione in pista hanno partecipato una trentina di atleti (in rappresentanza delle squadre Lucania Bike, Cicloteam Valnoce, Latella Sport dalla Calabria e Andria Bike dalla Puglia), nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19 con il distanziamento sociale e la misurazione della temperatura prima di prendere parte alla seduta di allenamento alternata con qualche sgambata su strada per evitare troppi assembramenti di persone all’interno del velodromo.

L’attività in pista è stata coordinata da Matteo Lioi (responsabile del centro pista di Oppido Lucano e presidente della SC Dilettantistica Lioi 1968) insieme a Raffaele Ziri, punto di riferimento per la pista in Puglia ma anche per la delegazione regionale FCI Basilicata rappresentata per l’occasione anche da Nicola Summa e Nicola Perciante (rispettivamente tecnico regionale e componente della struttura tecnica strada-pista FCI Basilicata).

“Gli allenamenti sui rulli non sono stati il massimo nel periodo di lockdown – spiega Matteo Lioi – ma con la riapertura delle attività individuali, abbiamo voluto dare un segnale positivo al nostro movimento non solo della nostra regione ma anche di quelle limitrofe, tra queste la Calabria che ha presenziato con i ragazzi della Latella Sport che non avevano mai fatto pista. Questo dettaglio non è da trascurare perché con il fermo dell’attività di gruppo e su strada, i ragazzi possono toccare con mano i segreti della pista ma anche migliorarsi nella tecnica e nei movimenti. Le nostre sedute di allenamento in pista avranno luogo due volte la settimana, il martedì dalle 9 alle 21 ed anche il giovedì ma soltanto di pomeriggio tra le 15 e le 21”.

“Ora possiamo guardare avanti – commenta il delegato regionale FCI Basilicata Carmine Acquasanta – e ringraziamo la SC Dilettantistica Lioi che sta dedicando grandi sforzi per far ripartire l’attività e ad aprire alle società delle regioni limitrofe. Questa è l’occasione per far capire quanto sia importante la multidisciplina ai nostri ragazzi, in attesa di conoscere il destino dello svolgimento delle gare di gruppo e su strada per le quali stiamo ancora attendendo i decreti governativi”.