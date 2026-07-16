Rinascita Lagonegro: ecco il calendario 2026/2027! Domenica 18 ottobre l’esordio in trasferta a Brescia.

“Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2026/2027 della Rinascita Volley Lagonegro. Nell’ultima giornata del Volley Mercato, andata in scena oggi al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (Bologna), la Lega Pallavolo Serie A ha presentato i calendari dell’82° Campionato di Serie A Credem Banca, delineando il percorso che attenderà la formazione biancorossa nel suo secondo campionato consecutivo di Serie A2.” Lo si legge in una nota della società in cui si rende noto che “L’avventura della Rinascita prenderà il via domenica 18 ottobre con la trasferta sul campo di Brescia, mentre il debutto davanti al pubblico di Villa d’Agri è invece fissato per la domenica successiva, 25 ottobre, quando capitan Fortunato e compagni riceveranno la visita della neopromossa Reggio Emilia. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso figura il primo derby stagionale contro Napoli, in programma domenica 8 novembre, mentre due settimane più tardi, il 22 novembre, sempre al Palasport di Villa d’Agri, arriverà l’altra neopromossa Reggio Calabria. Molto attese anche le sfide del 20 dicembre con Grottazzolina, retrocessa dalla SuperLega, e quella del 27 contro i pugliesi di Gioia del Colle. L’unico turno infrasettimanale della regular season si disputerà nel giorno dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio, quando la Rinascita ospiterà Fano. Saranno proprio i marchigiani gli ultimi avversari della stagione regolare: la sfida di ritorno, a campi invertiti, chiuderà infatti il campionato domenica 11 aprile. La stagione ufficiale della Serie A si aprirà, però, una settimana prima del campionato. La grande novità dell’annata 2026/2027 sarà infatti la Supercoppa di categoria, anticipata all’inizio della stagione e in programma domenica 11 ottobre, con la sfida tra Pineto e Brescia. Prima della presentazione del calendario, il Club ha ufficializzato anche la numerazione ufficiale delle maglie che accompagneranno i biancorossi nella nuova stagione: Nicola Fortunato (2), Redi Koci (4), Francesco Cottarelli (5), Matteo Salvador (7), Leonardo Caletti (8), Gaetano Penna (9), Cosimo Balestra (11), Gabriele Tognoni (12), Alessandro Chinello (13), Stefano Armenante (15), Vincenzo Simone (16), Stavros Mouchlias (21), Gabriele Maletto (22), Mario Catinelli (45). Dopo la brillante salvezza conquistata nella passata annata, la Rinascita è pronta a tornare protagonista in Serie A2, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e regalare così nuove emozioni ai tifosi biancorossi.” IL CALENDARIO COMPLETO: Volley Lagonegro-CALENDARIO_2026-27 (2)

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