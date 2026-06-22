Rinascita Lagonegro: depositata la documentazione di iscrizione al campionato di serie A2-2026/2027

La Rinascita Volley Lagonegro con una nota “comunica ufficialmente di aver provveduto al deposito e alla presentazione di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie A2 Credem Banca per la stagione 2026/2027. La Società ha adempiuto con successo a tutti gli obblighi burocratici, amministrativi e finanziari richiesti dalla Lega Pallavolo e dalla FIPAV, muovendosi con anticipo rispetto alla scadenza dei termini fissata per domani, martedì 23 giugno. A margine del deposito, i vertici societari hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “In un panorama sportivo sempre più complesso, tagliare il traguardo dell’iscrizione non è mai un atto scontato o puramente formale. Dietro questo passaggio ci sono mesi di sacrifici, pianificazione rigorosa e una solidità aziendale che va difesa ogni giorno. Riuscirci in anticipo sulla scadenza è la prova della serietà della nostra struttura. Vogliamo dare continuità a questo progetto e onorare la categoria, affrontando il campionato con grandi ambizioni per regalare le gioie che meritano ai nostri tifosi e ai partner che credono in noi.” Questo passo rappresenta il tassello fondamentale per la nuova annata agonistica. Il Club conferma così la volontà di continuare a competere ai massimi livelli della pallavolo nazionale, portando orgogliosamente in giro per l’Italia il nome della città di Lagonegro. Parallelamente sul fronte sportivo, la Società sta continuando a lavorare intensamente sul mercato per completare il roster da mettere a disposizione di coach Waldo Kantor. Nei prossimi giorni, in attesa delle verifiche da parte della Commissione Ammissione Campionati che decreterà l’elenco delle partecipanti, arriveranno ulteriori nuove ufficialità relative ai volti nuovi della squadra.”

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