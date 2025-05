Ricordando Adriano…torna la Randonnèe delle Colline Materane

Lui, il compianto Adriano Pedicini, avrebbe pedalato ben oltre i 200 chilometri del percorso più grande scelto dagli organizzatori per l’edizione 2025 e magari avrebbe tracciato altri itinerari per gli anni a venire. Siamo certo che lo farà da lassù…Lo sanno quanti domenica prenderanno il via da via Fermi, al rione San Giacomo. Si partirà in bici lungo i saliscendi delle colline materane, tra Medio Basento e Medio e Basso Bradano, lungo itinerari spesso conosciuti con pause per rifocillarsi con i prodotti della buona tavola della zona. Con questo spirito domenica 18 maggio, partiranno da Matera ciclisti provenienti da varie regioni per partecipare alla seconda edizione della ”Randonnèe” Le colline materane” Rando Tour Basilicata, organizzato dall’ Asd Bici Club “Adriano Pedicini” e dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano. I partecipanti- hanno detto gli organizzatori nel corso della conferenza stampa – potranno scegliere tra due percorsi : uno di 200 chilometri e 3700 metri di dislivello e uno di 120 chilometri con 1600 metri di dislivello. L’itinerario comincia attraversando il Bosco di Monte Picciano (600 m.s.m.) dove è il santuario dei monaci benedettini dedicato alla Madonna, per poi proseguire verso Irsina (Monte Peluso). Da qui prosegue verso il Bosco di Accera (San Chirico Nuovo), poi il bosco Pisciolicchio, Bosco Fonti di Tre Cancelli (Tricarico) con la scalata del Monte Cupolicchio (1050 m.s.m) e Tricarico. I ciclisti raggiungeranno Grassano con i suoi Cinti, Bosco Coste (Grottole)e tra Grottole e Miglionico potranno nella piana del Bradano, il Lago di San Giuliano. L’itinerario toccherà anche Pomarico, che guarda le valli del Basento e del Bradano, e Montescaglioso, dove per un tratto si pedalerà sulle strade del giro d’italia 2025 . Da qui a Matera sul parco della Murgia e la vista dei rioni Sassi. Il circuito, per le sue peculiarità, è entrato a far parte del Circuito Ari (Audax Randonneur Italia).Cultura, natura e i nostri borghi saranno un viaggio emozionante in aree incontaminate e inalterate nel tempo. I profumi della vegetazione selvatica saranno la compagnia in tutto il percorso, assieme ai sette break point allestiti dall’organizzazione e molto apprezzati lo scorso anno per ricchezza e varietà di alimenti, soprattutto quelli tipici della zona. A irsina un ristoro prodotti tipici, a Sanchirico liquidi e frutta, a Tricarico ristoro prodotti tipici, Grottole liquidi frutta, a Pomarico ristoro, a Montescaglioso liquidi e frutta e a Matera all’arrivo, il buffet finale.



IL COMUNICATO STAMPA DI PRESENTAZIONE

La Randonnée “Le Colline Materane” del BIci Club si presenta

Due percorsi nel ricordo dell’indimenticato Adriano Pedicini



Si terrà giovedì 15 maggio dalle ore 17.30 presso la sede del Comitato Territoriale del CSI di Matera, in via degli Aragonesi 11 presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano, la conferenza stampa di presentazione della 2° edizione della Randonnée “Le Colline Materane” Rando Tour Basilicata, evento promosso dall’Asd Bici Club “Adriano Pedicini” e dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano. Il percorso, entrato a far parte del Circuito Ari (Audax Randonneur Italia), è caratteristico e molto particolare. Nella sua prima edizione ha attirato l’interesse e l’attenzione dei ciclisti di tutta Italia, divenendo oltre che un percorso sportivo, un vero tour eno-gastronomico per le vie dell’entroterra lucano.

Per questa edizione, saranno due i percorsi pensati, per i diversi livelli di allenamento dei partecipanti. Ci sarà un perorso di 200 chilometri e 3700 metri di dislivello ed uno di 120 chilometri e 1600 metri di dislivello. Un percorso che si snoda completamente nell’area del medio Basento e Medio e basso Bradano. L’itinerario inizia attraversando il Bosco di Monte Picciano (600 m.s.m.) dove alla sommità del monte spicca il santuario dei monaci benedettini dedicato alla Madonna, per poi proseguire verso Irsina (Monte Peluso), e di seguito nel Bosco di Accera (San Chirico Nuovo), poi il bosco Pisciolicchio, Bosco Fonti di Tre Cancelli con la scalata del Monte Cupolicchio (1050 m.s.m) e Tricarico; Grassano con i suoi Cinti, Bosco Coste (Grottole), tra Grottole e Miglionico si potrà ammirare verso est, nella piana del Bradano, il Lago di San Giuliano; il percorso toccherà anche Pomarico, piccolo borgo arroccato sulla collina che guarda la valle del Basento e del Bradano, e Montescaglioso, dove per un tratto si pedalerà sulle strade del giro d’italia 2025 e, dunque, l’ultimo tratto lungo la Murgia con le chiese rupestri, affacciandosi sullo spettacolo dei Sassi di Matera. Cultura, natura e i nostri borghi saranno un viaggio emozionante in aree incontaminate e inalterate nel tempo. I profumi della vegetazione selvatica saranno la compagnia in tutto il percorso, assieme ai break point allestiti dall’organizzazione e molto apprezzati lo scorso anno per ricchezza e varietà di alimenti, soprattutto quelli tipici della zona.



La conferenza tratterà anche l’aspetto del Cicloturismo 2.0: le e-bike come strumento per una mobilità urbana più sostenibile, con Gaetano Sciacovelli della Vaimoo, Supporting shared & digital mobility, assieme al Presidente del Bici Club “Adriano Pedicini”, Nunzio Pedicini e agli altri ospiti.