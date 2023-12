Ragazzi sottorete come Sinner… A Matera stati generali Fitp

Tennis e padel in crescita in Basilicata a giudicare dal numero di partecipanti, dai circoli e dai 5000 bimbi che hanno aderito al progetto ” racchette a scuola”. E per far scendere sotto rete anche altri, e potenziare la dotazione e fruibilità degli impianti, la Federazione regionale tennis e padel ha organizzato a Matera dal 15 al 17 dicembre gli ”stati generali ” di Basilicata, con un programma interessante e tutto da vedere e praticare…Ci sarà anche Antonio ”Tonino” Zugarelli , tra i protagonisti della squadra italiana che vinse a Santiago del Cile la Coppa Davis 1976, insieme ai maestri che alleneranno e si confronteranno con i piccoli tennisti lucani . E un messaggio di incoraggiamento, chissà, potrebbe venire dal numero 4 del tennis mondiale Jannick Sinner, che con tenacia, sacrificio e tanta classe continua a darsi e a darci soddisfazione. L’auspicio, che anche dalla Basilicata, vengano fuori tennisti di valore come ha dimostrato di fare l’under 16 Sara Francese. Li vedremo in campo al Palasassi che ospiterà gli eventi- Il programma della manifestazione, consultabile sul sito www.statigeneralifitpbasilicata.it, prevede attività sportiva, incontri su impiantistica, salute e incontri tematici. A illustrarlo a Matera nel corso di una conferenza stampa in Municipio, moderata da Massimo Brancati collega e tennista, Rocco Velluzzi, dirigente nazionale Fitp, di Domenico Volturo presidente Fitp Basilicata, del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore allo sport Antonio Materdomini.

All’evento parteciperà il presidente della federazione nazionale tennis e padel Angelo Binaghi, che inaugurerà la fiera dell’impiantistica sportiva con l’apporto di una commissione nazionale per un confronto su tecniche, materiali e possibilità sulla fruizione di finanziamenti. ” Sarà una festa del tennis e dello sport -ha detto Rocco Velluzzi- con il Palasassi che vedrà su otto campi i ragazzi allenarsi con maestri, a conferma della crescita che queste discipline stanno avendo con i giovani. La Basilicata, grazie ai circoli, e all’effetto traino che hanno avuto i successi di Jannik Sinner e della nazionale in Coppa Davis, sta conoscendo un exploit senza precedenti. E’ uno sport aggregante, inclusivo.



Per l’occasione la Dunlop, nota azienda che affianca il tennis, celebrerà a Matera i 100 anni della fondazione”. La Fipt segue anche il basket in carrozzina e progetti solidali, come Sabbia, che seguono e sostengono iniziative per persone diversamente abili. Matera sarà una festa del tennis e del neonato padel, che ha visto praticanti all’opera durante il covid. Oggi è quello che sappiamo, con impianti e praticanti di tutte le età. Una bella soddisfazione anche per il presidente della federazione regionale tennis e padel Domenico Volturo, che ha ricordato un torneo della Prima Repubblica con un torneo svoltosi a Potenza con Claudio Pistolesi e Claudio Panatta e lo svolgimento di un torneo, di buon livello, con la Gazzetta del Mezzogiorno. Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore Antonio Materdomini, che hanno supportato l’organizzazione dell’evento, hanno apprezzato l’azione svolta dalla Fipt e dai circoli nel coinvolgere i giovani nella pratica sportiva e in corretti stili di vita. E Matera, con il circolo tennis , la dotazione di campi coperti e altri gestiti da privati, e l’offerta crescente per gli impianti di pade, ha tutte le carte in regola per fare di più. Altri campi dovrebbero con le risorse del Pnrr per le due discipline sportive. Spazio anche agli eventi agonistici di risonanza internazionale. Velluzzi ha auspicato e si è detto disponibile, raccogliendo un suggerimento del giornalista Massimo Brancati, a organizzare a Matera- con l’apporto dell’Amministrazione comunale- una tappa della Federcup, che in passato a visto formarsi e gareggiare campioni come Roger Federer. Attendiamo la prima battuta e con un ace, vincente. Il sindaco ha già indossato la felpa bianca da maestro di tennis per la prima lezione con i piccoli tennisti lucani che al Palasassi saranno in livrea rosa e blu.