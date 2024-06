Ragazzi e ragazze sotto rete. Che sfide!

La formula è interessante e, statene certi, contribuisce ad accrescere la competitività di squadre di pallavolo composte da ragazzi e ragazze. Sensibilità diverse, ma con la stessa voglia di vincere con uno schema consolidato o con un colpo da campione che ha colto il momento giusto. Ed è cosi che la 13 edizione del torneo di volley Maria Santissima della Bruna va avanti. E che vincano i migliori o i più fortunati. Sotto rete pesano entrambi i fattori.



ENTRA NEL VIVO IL 13° TORNEO “MARIA Ss DELLA BRUNA” DI VOLLEY MISTO

La quadra in vetta ha perso un solo set nelle prime quattro gare, inseguono Termoimpianti e Di Marzio e Volt Team

ENTRA nel vivo la Tredicesima Edizione del Torneo “Maria Ss della Bruna” di Volley Misto, tornato ad appassionare le serate dei pallavolisti e di tanti curiosi che si riuniscono ad ogni occasione sulle tribune dell’impianto sportivo della Parrocchia di Sant’Agnese a Matera. Nella cornice “solita” è tornata a respirarsi quella sana aria di volley, agonismo e divertimento dopo alcuni anni di stop della manifestazione, in un clima di grande amicizia e spensieratezza, ma anche di voglia di superarsi e ottenere la vittoria finale. L’evento è tornato a disputarsi grazie all’impegno del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano e dei ragazzi della Volley Events Matera.

Sette le squadre ai nastri di partenza, con la competizione iniziata lo scorso lunedì 17 giugno e terrà incollati agli spalti del polisportivo della Parrocchia Sant’Agnese gli appassionati sino al prossimo 10 luglio, giorno previsto per la finalissima. Ma andiamo con ordine. Le prime sfide hanno messo a confronto già tutte le formazioni in gara, con Colucci Ducati che ha ceduto un set (2-1 il finale) al Purgatorio Team, per poi vincere per 3-0 le sfide contro Forti al Bar, I sei per caso e EdilMea. Nelle sue due sfide sino ad ora disputate la Termoimpianti ha superato entrambe le volte per 3-0 i rivali (la EdilMea e Purgatorio Team); mentre la Di Marzio e Volt Team ha battuto per 3-0 prima I sei per caso e poi la Forti al Bar. Questo il quadro delle squadre che occupano le prime tre posizioni, la Colucci Ducati però con due sfide disputate in più rispetto alle rivali. La Purgatorio Team che insegue con 4 punti in tre gare, oltre al punto strappato alla Colucci Ducati, ha battuto per 3-0 I sei per caso; mentre Forti al Bar ha ottenuto i suoi due punti superando per 2-1 la EdilMea, che occupa così la sesta piazza con 1 solo punto. Chiude la classifica I sei per caso, che sino ad ora hanno sempre ceduto il passo alle rivali.



Da questa sera le sfide ripartono, e per questa settimana le undici gare in programma decreteranno la classifica finale, che vedrà tutte le squadre accedere alla fase successiva, con l’unica già certa qualificata alle semifinali che sarà la prima classificata, per tutte le altre obbligatorio il passaggio dai quarti di finale.

Si parte stasera dalle ore 20 con Forti al Bar contro I sei per caso, per proseguire con Di Marzio e Volt Team che affronterà alle 21 la Termoimpianti; mentre alle 22 la Purgatorio Team sfida la EdilMea. Mercoledì alle 20 Purgatorio Team affronta la Di Marzio e Volt Team; mentre alle 21I sei per caso contro Termoimpianti. Nella serata di giovedì tre sfide, con inizio alle ore 19 per Termoimpianti e Colucci Ducati; alle 20 per Forti al Bar contro Purgatorio Team e, infine, alle 21 per Di Marzio e Volt Team contro EdilMea. Venerdì si completa la fase a gironi con le sfide alle 20 tra Colucci Ducati e Di Marzio e Volt Team; alle 21 tra EdilMea e I sei per caso ed infine alle 22 tra Forti al Bar e Termoimpianti. Qualche giorno di pausa per godersi la Festa in onore della Protettrice della città dei Sassi, Maria Santissima della Bruna, per poi rituffarsi il 4 e 5 luglio nelle sfide dei quarti di finale. Previste per lunedì 8 luglio le semifinali; mentre il 10 luglio in programma la finale della manifestazione, che decreterà la vincitrice del 13° Torneo “Maria Ss della Bruna” di Volley Misto.