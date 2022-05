Passione, colpo d’occhio, entusiasmo nonostante i 30 gradi e passa che hanno fatto grondare di sudore i tanti arcieri, e tra di loro anche provetti Robin Hood, che si sono cimentati a Matera nella gara interregionale, della specialità Hunter &Field, organizzata dall’Asd Arcieri dei Sassi di Matera a Parco dei Monaci. E i risultati sono venuti dopo ore di gara con i vincitori per le categorie arco olimpico (senior Maschile, femminile, master maschile, allievi maschile e femminile, ragazzi maschile e femminile) con premiati delle società Asd ArcieriMatera, di Bernalda, Lucani di Potenza, Tre Torri di Viggiano, Amici di Remo, club Lido, Archery Tema ssd; arco compound allieve femminile, Arco nudo (senior maschile, femminile, master maschile e femminile, junior maschile e femminile, allieve femminile, ragazzi maschile e long bow maschile. I premiati appartengono alle società Arcieri club Lido, Arcieri Lucani Potenza, Arcieri dello Jonio, Archery Team ssd, Lucani Potenza,Arcieri della Murgia e Amici di Reno. Complimenti a tutti per aver dato il massimo nella competizione sportiva. Tanti volti soddisfatti nonostante la stanchezza. Qualche, comprensibile rammarico. Ma c’è tempo per rifarsi più avanti e magari alle Olimpiadi, vista la tradizione da podio e da medaglia dei nostri arcieri. Per gli altri il peso dell’organizzazione… e di aver contribuito a far conoscere uno sport ”povero” se vogliamo, ma che lega uomo e natura. E ANCHE amore, a ben vedere, visto che Cupido- a volte alla cieca- coglie sempre il bersaglio…



IL PRECEDENTE SERVIZIO DI GIORNALEMIO.IT





IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Oggetto: Comunicato Stampa, gara di Tiro con l’Arco specialità Hunter&Field.

La A.S.D. Arcieri dei sassi affiliata FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l’arco), con il patrocinio della Città di Matera e la collaborazione del centro visite CEA “Parco dei Monaci”, organizzerà, in data 22 Maggio 2022 dalle ore 9.00, una gara di tiro con l’arco specialità Hunter & Field, modalità che si caratterizza per essere una disciplina svolta in spazi all’aperto a contatto con la natura con condizioni variabili di terreno, vegetazione, condizioni meteo e distanze, su un circuito di 24 piazzole a distanze miste sia conosciute (Field), che a sconosciute (Hunter). La gara sarà a carattere Interregionale accessibile agli arcieri tesserati FITARCO di tutta Italia e di tutte le categorie giovanili, Senior e Master, per la città di Matera è un’anteprima assoluta e ci auguriamo di grandissimo richiamo e prestigio. La gara si svolgerà all’interno di un uliveto secolare nelle adiacenze della masseria fortificata denominata “Centro Visite Parco dei Monaci”, all’interno della quale ospita un percorso fruibile da adulti e bambini, al cui interno sono stati allestiti due diorami che rappresentano gli habitat tipici di alcune specie presenti nel Parco nonché una spiegazione sulla tecnica di costruzione e dell’utilizzo del muretto a secco. Il percorso di gara è immerso nel parco della murgia materana ed è pronta ad accogliere decine di atleti che impegnati nella loro prestazione atletica migliore saranno avvolti dal fascino dell’habitat rupestre. Nell’occasione l’associazione Arcieri dei Sassi sarà ben felice di accogliere i curiosi che vorranno approfondire e conoscere l’affascinante mondo del tiro con l’arco. Appuntamento il 22 maggio 2022 dalle ore 9.00 presso il “Centro visite Parco dei Monaci”.

Per contatti, arcierideisassi@gmail.com, 17037@pec.fitarco.it, 3286895024 (Francesco Grieco)



LE CLASSIFICHE DEI PREMIATI