Quante partite giocate al campo del ”Felice Ventura”. Ora degrado, va recuperato!

Erbacce ovunque, tanto da raggiungere le porte e quel che resta delle gradinate. Andrebbe, anzi. Va senz’altro recuperato per i quartieri Sassi, Cappuccini, Agna Le Piane e San Francesco che non ha impianti per il gioco del calcio. E l’immagine riportata, nella giornata del dialogo al Liceo artistico ”Carlo Levi” ci ha fatto andare indietro con la memoria, quando con altri ragazzi chiedevamo ai Padri discepoli, che gestivano in quell’edificio il convitto per ragazzi bisognosi, di poter giocare. Una sfida tra ragazzi materani di vari quartieri nati tra gli anni ’60 e ’70 che, di certo, hanno giocato si sono sfidati sul campo ”brecciato’ dell’Istituto ” Felice Ventura” al rione Cappuccini, che fino agli inizi degli anni Ottanta era stato convitto. Poi sede della biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani” e infine sede del Liceo Artistico bisognoso di ulteriori spazi funzionali…L’attenzione in questa visita l’abbiamo riservata a quel che è rimasto dell’ex campetto di calcio, oggetto di interrogazione di consiglieri comunali (l’ultima nel 2022 di Toto Augusto) e di segnalazioni di comitati di cittadini. Ma finora non si è mosso nulla. L’impianto sportivo, ricordiamo, è di proprietà comunale che sta intervenendo sul recupero dell’ex cineteatro ”Kennedy”. Può essere l’occasione per mettere a punto un progetto di recupero che favorisca inclusione e pratica sportiva. Giriamo la segnalazione al Comune,per gli assessorati di competenza, affinché si avvii qualcosa (la pulizia dell’area sarebbe un passo avanti) in attesa di progetto e risorse.

