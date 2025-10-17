Quando il Comune di Matera giocava a pallone…

Una foto di 40 anni fa appesa al chiodo nella stanzetta del Circolo ricreativo del Municipio di Matera che ci ha incuriosito non poco, per i colori biancoazzurri virati sul verde a causa della esposizione al sole, e con una squadra di calcio con le insegne della Società Sportiva S.S Matera. Erano gli anni Ottanta, tre il 1982 e il 1984, con una formazione schierata per un torneo tra Enti Locali e Aziende, disputata allo ”Stadio XXI Settembre”. Ci sono calciatori, amministratori, funzionari del tempo e anche un festoso cagnone. Scorgiamo le insegne del Cramm, oggi guidato da Michele Abbatino, che non risparmia tempo ed energie per portare avanti attività di aggregazione sociali, e con lui cominciamo con i riconoscimenti. Riconosciamo subito in basso, in posizione accosciata, un giovane Damiano Porcari, che per tanti anni è stato nella segreteria del sindaco ed è stato tra i più fedeli a scendere in campo a difendere i colori sociali… Tanti ricordi in quella foto. Alcuni sono ancora in vita altri no. Ci sono l’ex sindaco Francesco Di Caro e i dirigenti del tempo Giuseppe ”Peppino” Iaculli, Antonio D’Alema nel ruolo di allenatore ed ex dirigente del Cramm, l’ex assessore al bilancio Salvatore ”Toruccio” Bagnale che guidò la Pvf a conquistare titoli italiani ed europei nella pallavolo femminile, la prima donna del corpo dei vigili urbani Lucia Acquafredda,il vicecomandante Antonio Fortunato i ”giovani” dipendenti comunali assunti con la ex legge 285 Cosimo Andrulli, Luca Gagliardi e Savio Fragasso, i tecnici Vittorio Massari e Giuseppe ”Peppino” Magrino. Nella formazione della SS Comune di Matera ci sono anche alcuni ospiti delle Soprintendenze cittadine, come ci ricorda Damiano Porcari. Sono Tonio Vinciguerra, Donato Sacco e Saverio Persia. Quanto agli altri saranno i lettori di giornalemio.it a individuarli. Riporteremo volentieri i ”tasselli” mancanti e magari con quale punteggio finì quella partita e come andò quella squadra in altri tornei. Quando il Comune di Matera giocava al pallone…Non sarebbe male, visto che in Municipio ci sono tanti giovani dipendenti che si riprendesse a calciare. Giriamo la segnalazione a un ex calciatore biancoazzurro, l’attuale assessore comunale allo sport Giuliano Paterino, perché provveda.

