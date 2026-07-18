Prove di memoria e di sport di Arte Fitness per gli amici scomparsi

Come non ricordare quanti hanno frequentato la palestra, utilizzando attrezzi, facendo esercizi secondo una tabella definita per star bene semplicemente con il corpo o la mente o per confrontarsi con atleti di altre realtà e provare a salire sul podio dopo una gara? E Arte Fitness Matera, con il 1° memorial dedicato ad amici e atleti che non ci sono più, ha inteso ricordarsi di loro nello stesso luogo frequentato per anni con sacrifici e soddisfazioni. L’appuntamento è di buon mattino a Matera per sabato 25 luglio nella palestra di via Pasquale Vena.



Oggetto: Comunicato Stampa

Prima edizione Memorial Arte Fitness A.s.d. Matera dedicato agli amici atleti scomparsi

Una gara di forza e resistenza in palestra per ricordare e onorare la memoria di tanti cari amici scomparsi con i quali sono stati condivisi tanti pomeriggi di familiarità e allenamento. E’ questo il senso del 1° Memorial Arte Fitness ASD Matera che si terrà nell’omonima struttura sportiva ubicata in Via Vena 20/22 sabato 25 luglio a partire dalle ore 8,30. Attivo da circa 25 anni e presieduto da Alessandra Mariani, Arte Fitness Ad Matera, aderisce alla Uisp, e ha come direttore tecnico Nunzio Caiella, insegnante di educazione fisica, entusiasta trascinatore e attento allenatore per i suoi allievi e iscritti. “Nei tanti anni della mia attività- fa presente Caiella- sono passati decine e decine di amici atleti nella mia palestra con i quali abbiamo condiviso tanto. Alcuni sono scomparsi, parlo di Giuliano, Gianfranco, Biagio, Leo, Loris, Lorenzo, Simone, Maria per cui con questo primo Memorial li vogliamo ricordare poiché lo sport è condivisione, incontro, dialogo, coesione, inclusione benessere psico-fisico e stile oltre che esempio di vita sempre lontana dall’agonismo esasperato. Il Memorial ha come fine questi valori e la diffusione del fair play”. Le Categorie sono le seguenti: Maschili leggeri: fino a 65 kg; medi da 65.1 kg a 75 kg; massimi oltre 75.1 kg; Categorie Femminili Leggere, fino a 50 kg; Medie da 50.1 kg a 60 kg; Massime: oltre 60.1 kg. Ci saranno le seguenti prove: spinte su panca piana, trazioni alla sbarra e addominali. “Il senso di questo primo Memorial – conclude il coach Caiella- va oltre il semplice sollevamento di un bilanciere o di una ripetuta di resistenza in quanto tocca aspetti psicologici, sociali, di crescita personale e di condivisione positiva nel ricordo di persone care e figure significative”. Oltre ai vincitori assoluti saranno assegnati i premi: “Fair Play”, “Miglior Miglioramento”; Premio “Rivelazione” Premio “Miglior Compagno di Squadra”, Premio “Premio Simpatia”. Premio “Energia Positiva”; Premio “Resilienza” Premio “Costanza e Dedizione”; Premio “Inclusione e Integrazione”; Premio “Leadership Positiva”; Premio Maestro Premio Maestro. In palio ci sono anche tre mensilità di allenamento gratuito in palestra. Per info e iscrizioni cell. 347/5426008.