Da una squadra di tifosi, quelli del Roma club Lucania di Matera, a quella che nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ” Madonna delle Grazie” di Matera sta disputando una partita per le vite di persone ”attaccate” dal virus a corona. E i termini calcistici ci stanno tutti per descrivere l’atto di solidarietà, pienamente apprezzato da medici e infermieri, che hanno ricevuto divise monouso in tessuto non tessuto (tnt) da parte della Polirex e un po’ di dolcezza, con le uova giallorosse che hanno anticipato gli auguri pasquali.E le foto ricordo sono la testimonianza che il mondo del pallone, quando abbassa i toni, è capace di entrare in campo e disputare con tanta umiltà e cuore una partita per la vita di tutti. Bravi ragazzi. ”Il capitano”,Francesco Totti, è fiero di voi per la bella rete segnata a favore di chi, in questo momento, sta soffrendo per guarire.

LA NOTA DEL CLUB

Roma Club Lucania ricevuti nel nosocomio cittadino da operatori sanitari del reparto di Rianimazione , tutto nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Ci sarà la consegna dei prodotti pasquali da parte del Roma Club e dei materiali sanitari quali quello delle divise monouso in tnt(attualmente il numero a disposizione del reparto è molto precario)da parte dell’azienda Polirex (trasformazione di poliuretano espanso).

Scopo della iniziativa riconoscere a gli stessi operatori cuore e passione nel loro operato come i tifosi di calcio con le loro squadre.

“Noi c’avemo er core grosso mezzo giallo e mezzo rosso…” così Lando Fiorini , descriveva i tifosi Romanisti.

Rimane comunque un piccolo gesto che non ha niente da paragonarsi con il faticoso nonché sporco lavoro che soprattutto in questo momento,lo stesso reparto di rianimazione, sta effettuando.