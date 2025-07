Pronti per la Cronoscalata di Ruoti? Sport, turismo e salute

Se non l’avete ancora provata o vi incuriosisce capire come le due ruote, senza pedalata assistita naturalmente, consentono di vivere e apprezzare paesaggi, luoghi e fermandosi a bere acqua da una fontanella e allora non vi resta che recarvi a Ruoti ( Potenza), il 13 luglio, per la Cronoscalata. E’ chiaro che serve allenarsi, ma con un po’ di pazienza vi farete un pezzo del Marmo Platano con sosta in paese per consigliarla anche ad altri. E le due ruote a Ruoti sono di casa, tant’è che la ‘’O’’ potrebbe essere sostituita nella grafica con una ruota raggiata di bicicletta o di auto, moto e via elencando. Giriamo il suggerimento a sindaco e associazioni per cogliere l’opportunità. E certo perché a Ruoti la ruota dello sport gira sempre, come è per Ruoti in Sport per il marchio ‘’Italia dei giochi’’ con una offerta davvero variegata, per avere testa e cuore al gioco. Buon divertimento.



A RUOTI IL CAMPIONATO NAZIONALE CRONOSCALATA IL 13 LUGLIO MA NON SOLO,

“RUOTI IN SPORT” 5-6 LUGLIO NEL MARCHIO “ITALIA DEI GIOCHI”

“Mente sana in un corpo sano”. È noto a tutti il motto latino che ci invita a perseguire il benessere psicofisico. Corpo e anima sono un tutt’uno. Una filosofia di vita sposata dal CSI (Centro sportivo italiano) ribadita nella mattinata di venerdì 4 luglio, dal presidente regionale Mimmo Lavanga durante la Conferenza stampa (presso il Museo contadino di Taverna Foj) organizzata insieme all’associazione VeloCity e al Comune di Ruoti per presentare il Campionato nazionale cronoscalata nell’ambito della 5° Cronoscalata ruotese che si terrà il prossimo 13 luglio. Un evento promosso, fin dalla prima edizione da Nicola Sileo, vicepresidente VeloCity. Con lui il Direttore di Gara Franco Piarulli. Il tutto in una sinergia tra promozione dello sport e turismo, e al contempo promozione della persona, anche con disabilità come è stato sottolineato nell’intervento di Tonino Iallorenzi, Presidente FSDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e componente CIP. Alla Conferenza è intervenuto anche il Presidente CONI Basilicata, Giovanni Salvia. A fare gli onori di casa il sindaco Franco Gentilesca.



L’evento del 13 luglio avrà inizio alle ore 8 (presso la Caffetteria Ruotese per le registrazioni) con Partenza per categoria alle 10 e finire alle 12.30 con pasta party presso la Villa comunale e relativa premiazione, nonché estrazione a premi (offerti da Sport Time di Fabio Nigro). Aperte le iscrizioni a tutti online: www.speedpass.it (per ulteriori info contattare Sileo 3406617921 o il collaboratore Angelo De Carlo 3339173419).

Lo Sport è il fiore all’occhiello della nostra regione. Si contano ben 180 società mentre, come riferisce Lavanga, sono 12000 i tesserati. Dall’attività agonista a quella amatoriale lo sport comincia a diventare parte attiva nella vita quotidiana dei cittadini.



Tornando alla cronoscalata e al ciclismo, forse, è stato detto, è necessario potenziare ancora di più e in modo “strutturato” l’attività.

Fatto sta che Ruoti, grazie anche a Sileo e alla VeloCity ha promosso, e questo è il Quinto anno, la Cronoscalata ruotese, gettando i semi per una cultura ciclistica a contatto con la natura. Inoltre il Giro d’Italia ha contribuito a creare opportunità per il ciclismo femminile (con Motostaffette Potenza e EudAnima aps). Ma anche può diventare Ruoti un’opportunità per l’intero territorio, ha precisato il Sindaco, coinvolgendo in particolare l’area interna “Marmo Platano” con gli altri Comuni “confratelli”: Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano.

Ruoti è comunità viva nell’attività sportiva, a dimostrarlo la 4 edizione “Ruoti in Sport” (5 e 6 luglio -programma fitto anche sulla pagina FB Comune di Ruoti) che quest’anno si presenta con una marcia in più e con grande entusiasmo della Comunità sportiva lucana e dei cittadini perché questa e la prossima edizione, rientrano nell’evento internazionale “Italia dei Giochi – Milano-Cortina 2026”. A rappresentare la Basilicata nel Comitato Olimpico internazionale (CIO) sarà Ruoti insieme ai Comuni di Matera e Tito.

Un programma fitto che non esclude nessuna attività sportiva, una perfetta sinergia-patrocinio del Comune di Ruoti e Pro Loco, Coni Basilicata, Sport e salute e Comitato Paralimpico Basilicata.





Ruoti è fiera e grata al Comitato Olimpico internazionale che promuove l’olimpismo in tutto il mondo e al CONI a cui è sato affidato, insieme ai Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo, l’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali del 2026 (“Giochi”).

La candidatura di Ruoti è stata accolta dalla Fondazione e “Ruoti in sport” si pregerà del marchio “Italia dei Giochi”, ad indicare l’impegno di “promotore di socialità, educazione e crescita attraverso lo sport”, come recita il documento dedicato.

Maria De Carlo