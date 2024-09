Pronti? Motonautica X cat al largo del Porto degli Argonauti

In arrivo i bolidi del mare, gli X Cat, che nel braccio di mare al largo del Porto degli Argonauti a Pisticci ( Matera) si cimenteranno per il XCAT World Championship. L’appuntamento è dal 26 al 29 settembre . Si sfideranno 10 team provenienti da tre continenti in un mix di abilità, strategia e pura audacia. Ad attenderli- riporta il comunicato di presentazione dell’evento- un circuito mozzafiato di circa 3,5 miglia nautiche che promette di regalare emozioni uniche, composto da curve, rettilinei e gimcane, attentamente studiato per mettere alla prova sia le capacità tecniche dei piloti che la resistenza delle imbarcazioni. Una competizione che offrirà al pubblico uno spettacolo indimenticabile, i piloti, due per barca, dovranno gestire il circuito in modo ottimale, sincronizzando ogni manovra in tempi brevissimi e senza freni’’. E sull’acqua si potranno raggiungere i 200 km orari…

IMBARCAZIONI XCAT DA 0 A 160 KM/H IN CIRCA 100 METRI, UN’ESPERIENZA CHE METTE A DURA PROVA ANCHE I PILOTI PIÙ ESPERTI

XCAT World Championship torna a solcare i mari italiani: dal 26 al 29 settembre al Porto degli Argonauti in Marina di Pisticci

Le imbarcazioni XCAT sono veri e propri bolidi del mare, rappresentano il culmine dell’ingegneria navale progettati per offrire prestazioni eccezionali in termini di velocità, accelerazione e manovrabilità, senza compromettere la sicurezza dei piloti. Potenza, sicurezza e innovazione queste le parole chiave che distinguono le imbarcazioni XCAT dall’offshore classico.

Le imbarcazioni XCAT sono tra le più veloci al mondo, possono raggiungere una velocità di punta di 220km/h, innovative grazie all’utilizzo del carbonio nella costruzione dello scafo che le rende leggere ma robuste al tempo stesso e permette di ridurre il peso complessivo per migliorare l’agilità e le prestazioni e ovviamentesicure grazie ad una safety cell, una capsula di sicurezza completamente chiusa che protegge i piloti in caso di impatto. Questa cellula è in grado di sopportare pressioni fino a 10.000 Newton e integra una serie di dispositivi di sicurezza attiva, tra cui un erogatore d’aria, un estintore e un sistema di ritenzione.

La competizione più spettacolare del mondo delle corse offshore è pronta a far rombare i motori e a solcare i mari con la potenza e la velocità che solo le imbarcazioni XCAT possono offrire. Il Campionato XCAT riunisce i migliori i team, i più competitivi per una sfida che metterà alla prova abilità, coraggio e tecnologia.

La prossima tappa del campionato in programma dal 26 al 29 settembre presso il Porto Degli Argonauti di Marina di Pisticci, vedrà sfidarsi i 10 team provenienti da 3 continenti in un mix di abilità, strategia e pura audacia. Ad attenderli un circuito mozzafiato di circa 3,5 miglia nautiche che promette di regalare emozioni uniche, composto da curve, rettilinei e gincane, attentamente studiato per mettere alla prova sia le capacità tecniche dei piloti che la resistenza delle imbarcazioni. Una competizione che offrirà al pubblico uno spettacolo indimenticabile, i piloti, due per barca, dovranno gestire il circuito in modo ottimale, sincronizzando ogni manovra in tempi brevissimi e senza freni.

“Siamo entusiasti che anche quest’anno la Basilicata ospiti il campionato mondiale XCAT, la massima espressione della motonautica a livello internazionale. – spiega Alfredo Amato, Pilota Al&Al Racing Team – È con grande piacere che annunciamo la conferma del Porto Degli Argonauti della Marina di Pisticci, per il secondo anno consecutivo, nel calendario della competizione. Questa località, un vero gioiello nel sud Italia affacciato sul Mar Ionio, ha sempre dimostrato un’incredibile accoglienza e passione verso XCAT. Il pubblico locale ha risposto con affetto ed entusiasmo nelle edizioni passate, e siamo certi che, dopo il grande successo della tappa di Palermo, anche Pisticci saprà regalarci un altro memorabile appuntamento per tutti gli appassionati della grande motonautica”.

Il Campionato XCAT non è solo una competizione di velocità, ma anche un banco di prova per le tecnologie più avanzate. I team lavorano i per sviluppare soluzioni innovative, migliorando le prestazioni e garantendo la massima sicurezza dei piloti. Questo spirito di innovazione si riflette nella spettacolarità delle gare e nella continua evoluzione di questo sport.

La gara XCAT rappresenta il perfetto connubio tra passione, tecnologia e spettacolo, e si preannuncia come uno degli eventi più emozionanti della stagione. Appuntamento a Marina di Pisticci presso il Porto Degli Argonauti dal 26 al 29 Settembre con l’XCAT World Championship per gare che si distinguono per velocità e adrenalina.

Team Partecipanti

• Swecat (SWE)

o Piloti: Sebastian Groth, Erik Sundblad Johansen

o Numero barca: 2

• Fazza Marine (UAE)

o Piloti: Arif Al Zaffain, Nadir Bin Hendi

o Numero barca: 3

• Victory Team (UAE)

o Piloti: Salem Al Adidi, Eisa Al Ali

o Numero barca: 7

• Team GB (GBR)

o Piloti: Scott Williams, Martin Campbell

o Numero barca: 8

• 222 Offshore (ITA-AUS)

o Piloti: Giovanni Carpitella, Michael Falco

o Numero barca: 10

• Q8 Oils (KWT)

o Piloti: Abdullatif Al Omani, Khalid Ali

o Numero barca: 17

• Blu Banca (ITA)

o Piloti: Serafino Barlesi, Andrea Comello

o Numero barca: 20

• Al&Al Racing Team – Consulbrokers (ITA)

o Piloti: Alfredo Amato, Roberto Lo Piano

o Numero barca: 22

• Aurilio (BEL)

o Piloti: Francis Notschaele, Jan Cornelis Kortland

o Numero barca: 88

• HPI Fujairah Racing Team (ITA)

o Piloti: Rosario Schiano Di Cola, Giuseppe Schiano Di Cola

o Numero barca: 96

Marina di Pisticci 17/09/2024