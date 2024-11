Pronti? In vasca per il Memorial ‘’Rondinone’’. Iscrizioni entro sabato 23 novembre

La data del trofeo natatorio è fissata per il 1 dicembre nella piscina di via delle Nazioni Unite e gli organizzatori sono pronti a entrare in acqua. Ma non da soli. E, ricordano, in proposito che ci si può iscrivere entro sabato 23 novembre. Del resto passione e memoria vanno insieme a tanta buona volontà da parte di dilettanti, che in vasca sono a proprio agio come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/sport/in-piscina-per-passione-e-amicizia-e-ora-il-1-trofeo-master-a-matera/. E ricordano, come scrive Elena Baldassare, pronta a battere- con altri appassionati- i record della Fin che ancora resistono… E lo faranno per una buona causa, dopo la pausa imposta dalla pandemia da virus a corona.



“Per raggiungere questo risultato si sono impegnati in tanti e per tanto tempo– dice Elena. Con la Federazione Italiana Nuoto si è interfacciato l’ex consigliere Emanuele Pilato, atleta della categoria M40 ed istruttore di nuoto. L’ ufficio tecnico del Comune di Matera si è occupato degli adeguamenti necessari in piscina . Alla Federazione nuoto di Basilicata è venuto quasi naturale per questa nuova sfida riprendere – dalle gare e trofei già organizzati in passato – l’intitolazione ad Alessandro Rondinone, un giovanissimo atleta agonista scomparso prematuramente negli anni 90 per un incidente stradale. L’ultimo suo memoriale si è svolto nel 1999 sempre al PALASSASI organizzato dalla UISP’’.



E in attesa di espletare le gare per il I° Trofeo Nazionale Master Città di Matera “A. Rondinone, gli organizzatori guardano al futuro. L’obiettivo, insieme agli sportivi materani, è quello di rendere fissa la manifestazione , ripetendola ogni anno nella prima metà di dicembre. Sarebbe anche un evento di richiamo turistico , visto che già quest’anno nelle prime iscrizioni ci sono atleti provenienti dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia. In vasca a Matera con atleti di Basilicata che hanno gareggiato fuori ( e ce ne sono) o per ex atleti agonisti, oggi MASTER. Invito chiarissimo. Che aspettate? Avete un amico, un parente che vive e va in piscina a Roma, Milano, Napoli, Torino o altrove? Fatelo iscrivere….Ancora 24 ore per iscriversi al trofeo. E se non fa in tempo che venga a Matera il 1 dicembre a tifare per nuotatrici e nuotatori in gara.