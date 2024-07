Primi acquisti per l’Fc Matera in vista del raduno del 29 luglio

Un passo alla volta e il campionato di serie D girone H 2024-2025 si avvicina….Con l’annuncio dei primi otto acquisti da mettere a disposizione dell’allenatore Salvatore Ciullo in vista del raduno, in sede, del 29 luglio e poi la partenza per il ritiro in un luogo da fissare. Eccoli:



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Leon Baldi e Ibrahim Degoga.

Nato il 21 febbraio 2003, Leon Baldi è un difensore centrale. Prodotto del vivaio di Fc Internazionale, ha disputato gli ultimi sei mesi in Serie D con la maglia dell’Arconatese.

Nato il 01 giugno 2006, Ibrahim Degoga è una mezzala di qualità, proveniente dalla Costa D’Avorio. È al primo tesseramento in Italia.

Leon e Ibrahim, benvenuti nella Città dei Sassi!



𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗲𝘇, 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗰𝗶 𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗰𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗰 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮

Fc Matera Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Mattia Perez, Antonio Ronci e Valerio Minnocci.

Nato il 12 maggio 2004, Mattia Perez è un difensore. Per lui esperienza nella Squadra Giovanile di Parma, Cosenza e Palermo e poi, negli ultimi sei mesi, con l’Asd Canicattì.

Nato il 27 agosto 2002, Antonio Ronci è un attaccante. Nonostante la giovane età, ha già maturato stagioni significative con Seregno, Pro Vercelli, Fermana e Alessandria.

Nato il 29 aprile 2004, Valerio Minnocci è un centrocampista che ha già indossato la maglia del Nettuno e Verona U19.

Tre giovani di qualità che porteranno grinta, determinazione ed entusiasmo alla nostra squadra. Mattia, Antonio e Valerio, benvenuti nella Città dei Sassi! 💪🏼



· 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗕𝘂𝗿𝘇𝗶𝗼, 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼𝘁𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗰 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮

Fc Matera Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Pablo Burzio, Nicola Citro e Antonio Giancotti.

Nato il 3 dicembre 1992, Pablo Burzio è un attaccante argentino di grande esperienza acquisita in diversi campionati esteri. In Italia, la punta ha vestito la maglia di Lavello, Potenza, Casarano, Fidelis Andria e Termoli.

Nato il 27 maggio 1989, Nicola Citro è un attaccante importante con tanta esperienza alle spalle. Tra i numerosi club, Citro ha indossato la casacca di Messina, Marcianise, Trapani, Frosinone, Venezia, Bari, Pistoiese e Casarano.

Nato il 22 luglio 2004, Antonio Giancotti è un centrocampista centrale proveniente dal vivaio del Fc Crotone. Per lui un’esperienza di sei mesi in Serie D con la maglia dell’Asd Canicattì.

Pablo, Nicola e Antonio, benvenuti nella Città dei Sassi! 💪🏼

#ForzaMatera #AvantiBue 🤍💙