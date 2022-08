Prima la Coppa con l’Altamura e poi l’esordio in serie D a Molfetta

Squadra rinforzata, visto il tourbillon di arrivi nel Fc Matera, in vista della prima gara di Coppa Italia con l’Altamura domenica 21 agosto, e poi l’esordio in serie D (girone H) a Molfetta ( Bari) e allo stadio ” XXI Settembre -Franco Salerno” l’11 settembre con i salentini del Nardò. Un campionato di tutto rispetto con altre due lucane (Francavilla e Lavello) e nobile decadute su campi caldi come Brindisi, Barletta, Cavese, Santa Maria Capua Vetere (Gladiator), Nocerina, Puteolana e le prevedibili sorprese.

IL GIRONE H

Afragolese, Barletta, Bitonto, Brindisi, Casarano, Cavese, Città di Fasano, Francavilla, Gladiator, Gravina, Lavello, Martina, Matera, Molfetta, Nardò, Nocerina, Puteolana, Team Altamura

1a Giornata 4/9/22 ore 15.00 e ritorno 8/1/23 ore 14.30

Bitonto-Afragolese

Cavese-Team Altamura

Fasano-Lavello

Francavilla-Brindisi

Gladiator-Barletta

Gravina-Nocerina

Martina-Casarano

Molfetta-Matera

Nardò-Puteolana

Domenica,intanto, partita andata del primo turno eliminatorio di Coppa Italia . Il Matera ha messo in vendita i biglietti