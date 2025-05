Presentata, dal CSI Matera, la 2° Randonnée “Le Colline Materane”

Pubblichiamo a seguire il resoconto della conferenza stampa di presentazione della 2° Randonnée “Le Colline Materane”, l’evento ciclistico organizzato dal Bici Club “Adriano Pedicini” con l’ausilio del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, che si terrà domenica 18 maggio 2025. “UN GRANDE appuntamento -si legge nella nota- per tutti gli appassionati di ciclismo questa domenica a Matera. Con partenza dalle ore 7 in via Benedetto Croce, dinanzi la struttura sportiva della Parrocchia di San Giacomo, il BiciClub “Adriano Pedicini” avrà modo di ricordare a 10 anni dalla sua scomparsa uno dei promotori più convinti della disciplina a Matera e non solo. Adriano, vedrà i suoi amici percorrere le strade da lui più amate, come ha ricordato il fratello e presidente dell’Asd Bici Club, Nunzio Pedicini. Il ricordo commosso di Adriano ha accompagnato tutta la conferenza di presentazione della 2° edizione della Randonnée “Le Colline Materane”, che è entrata nel vivo con il saluto del presidente provinciale del Csi di Matera, Lorenzo Calia. “Complimenti a Giovanni e Nunzio per l’organizzazione di questa manifestazione. Da quando li abbiamo conosciuti abbiamo immediatamente capito il loro spirito e la loro dedizione allo sport, e soprattutto al ciclismo. Sono due pilastri dello sport inclusivo e sociale. Il ciclismo, sport di sacrificio, non è passato di moda, nonostante il sacrificio sia un valore che molto spesso i giovani non accettano e non promuovono. Con loro si può davvero fare un grande lavoro nel rilancio di questa disciplina a Matera e in tutta la nostra provincia”. Per questa edizione, saranno due i percorsi pensati, per i diversi livelli di allenamento dei partecipanti. Ci sarà un percorso di 200 chilometri e 3700 metri di dislivello ed uno di 120 chilometri e 1600 metri di dislivello. “Vedremo posti bellissimo e attraverseremo la Provincia di Matera e anche un po’ di provincia potentina, grazie alla grande disponibilità delle amministrazioni di tutti i Comuni che toccheremo. Avremo diversi punti ristoro e per permettere ai ciclisti di rifocillarsi – spiega Giovanni Gentile –. Siamo contenti del percorso di questa edizione e soprattutto di permettere ai ciclisti di tutta Italia di vedere e conoscere il nostro territorio e le sue bellezze, oltre che assaggiare le nostre prelibatezze. Insomma, non vediamo l’ora di partire”. Anche in questa stagione la manifestazione rientra nel Rando Tour Basilicata (che comprende altre tre manifestazioni tra le provincie di Matera e Potenza) e soprattutto del circuito Ari, il circuito italiano delle Randonnée. Già oltre 110 i partecipanti (dalla Toscana alla Sicilia) e le iscrizioni saranno aperte fino a sabato sera. E, nel corso della conferenza, una novità importante. Per l’azienda Vaimoo, Supporting shared & digital mobility, che effettua il servizio di noleggio anche a Matera, presente Gaetano Sciacovelli, con il quale Pedicini e Gentile hanno già impostato future collaborazioni, per unire la passione del ciclismo e la comodità dell’aiuto dell’elettrico. “Vaimoo ha deciso da qualche anno di investire nella mobilità sostenibile e la bici ci è da subito sembrato il mezzo ideale. Il sogno sarebbe di vedere anche a Matera meno auto private e più bici elettriche per una mobilità sempre più green. Per farlo serve tanto lavoro, ma con iniziative come le Randonnée e tante altre che il Bici Club realizza, possiamo sognare un mental shift che coinvolga tutti”. Attualmente la Vaimoo è presente a Matera con 20 stazioni di prelievo e 90 bici elettriche. Il sogno è di poter ampliare questa portata e permettere a sempre più persone di spostarsi in bici, favorendo anche l’aspetto del Cicloturismo 2.0 e utilizzando le e-bike come strumento per una mobilità urbana più sostenibile.”

