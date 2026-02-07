Presentata a Policoro l’associazione SportCity Basilicata

La Sala Consiliare del Comune di Policoro, ha ospitato la presentazione ufficiale dell’associazione SportCity Basilicata. “All’incontro -come specificato in una nota- hanno preso parte la Presidente dell’associazione, Tania Guarino, chinesiologa, insieme a importanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo: Fabio Pagliara, Presidente nazionale della Fondazione SportCity, Giuseppe Montano, Assessore allo Sport del Comune di Policoro, e Massimiliano Scarcia, Assessore alla Cultura.

Durante il suo intervento, la Presidente Tania Guarino ha sottolineato il valore profondo dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva:

«Lo sport non è altro che un catalizzatore di cambiamento: permette di migliorare, di conoscere l’ambiente che ci circonda e di vivere pienamente la nostra motricità», ha dichiarato.

Un progetto che assume un valore simbolico e innovativo anche a livello nazionale, come evidenziato dall’Assessore allo Sport Giuseppe Montano, che ha affermato:

«Questa associazione è la prima in Italia e la prima a rappresentare un’intera regione».

A ribadire l’importanza del percorso intrapreso è stato Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione SportCity, che ha ricordato come Policoro e la Basilicata abbiano avuto un ruolo pionieristico:

«L’associazione nasce proprio a Policoro. La Basilicata è stata capofila, un esempio di buone pratiche a livello nazionale: questo andava premiato e sviluppato. È così che si sportivizzano i territori e si parla concretamente di salute e dei valori che lo sport sa trasmettere».

SportCity Basilicata nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e diffondere una vera cultura del movimento, capace di coniugare sport, salute, inclusione sociale e valorizzazione degli spazi urbani. L’iniziativa è sostenuta dal patrocinio della Città di Policoro, del CONI Basilicata e della Fondazione SportCity, a conferma della forte sinergia tra istituzioni, associazioni e territorio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.