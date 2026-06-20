Premio Ussi Basilicata a Matera per ricordare Antonio Mutasci

E l’annuncio fatto dal collega Sandro Maiorella ad Avigliano(Potenza) nel corso dell’assemblea annuale dell’Assostampa,è stato apprezzato da colleghe e colleghi e dalla moglie Nicoletta, che hanno ancora nel cuore e nella memoria simpatia e impegno di Antonio Mutasci per lo sport e per la professione. L’8 settembre a Matera nel corso della cerimonia di consegna dei premi Ussi ci sarà anche per quello per ricordare Antonio, scomparso prematuramente il 21 aprile scorso. Maiorella ha aggiunto di aver fatta propria un’altra battaglia di Antonio che era quella sugli uffici stampa da affidare esclusivamente, come è giusto che sia, ai giornalisti.



Antonio, che è stato vicepresidente dell’Ussi Basilicata, consigliere nazionale della Fnsi e componente del Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Basilicata,è stato ricordato in vari interventi a cominciare dal presidente di Assostampa Angelo Oliveto e da colleghi e colleghe che continuano ad averne un caro ricordo e d’esempio, si spera,ai giovani che vogliano avvicinarsi a una professione diventata difficile per vari motivi, acuiti da una deriva antidemocratica ‘planetaria’ contro la libertà di espressione e dal mancato rinnovo del contratto di lavoro di categoria,scaduto da 10 anni, con tutti i tatticismi della controparte editoriale.