Potenza: convegno del Coni Basilicata su “Sport, psicologia e contrasto alla violenza di genere”

È in programma per domani, lunedì 24 giugno, presso il Polo Bibliotecario di Potenza a partire dalle 15:30, un convegno dal titolo “Sport, psicologia e contrasto alla violenza di genere”, organizzato dal CONI Basilicata con il supporto della Scuola Regionale dello SPORT.

Quattro gli interventi che tratteranno l’argomento da punti di vista diversi:

“Lo sport come strumento di inclusione e pari opportunità” – Margherita Perretti, Presidente CRPO;

“La psicologia nelle società sportive” – Marina Pecoriello, Psicologa dello Sport;

“Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione nello sport” – Silvia Pecoriello, Biologo nutrizionista;

“I valori dello sport per sentirsi “più Sicura” “- Serena Lamastra, Direttrice Accademia Arti Marziali e Sport da Combattimento e vicepresidente Federkombat Basilicata.

Il convegno si aprirà con il saluto del presidente CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio, e quello del padrone di casa, dott. Luigi Catalani, Direttore Biblioteca Nazionale di Potenza. L’ingresso è libero e aperto a tutti.”

