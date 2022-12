PM Volley Potenza: “40 anni di passione e pallavolo”

La PM Volley Potenza, con il patrocinio del Comune di Potenza, per festeggiare il quarantennale del sodalizio, ha organizzato un evento dal titolo “40 anni di passione e pallavolo” che si terrà mercoledì 28 dicembre alle ore 17:00 presso il Centro Congressi Park Hotel di Potenza (Raccordo Autostradale Basentana S.S. 407, Km. 50 85100 Potenza). “Una serata -si legge in una nota- per commemorare i primi 40 anni della gloriosa PM Volley nata nel 1982.” L’incontro che sarà moderato dal “giornalista Salvatore Colucci, vedrà gli interventi di Michele Ligrani (Presidente PM Volley Potenza), Gianmarco Blasi (Assessore allo Sport Comune di Potenza), Leopoldo Desiderio (Presidente CONI Basilicata), Enzo Santomassimo (Presidente CR Fipav Basilicata), Luigi Di Lauro (Giornalista ed ex addetto stampa) e Piero Giannico (Giornalista sportivo e commentatore televisivo)”. Alla serata “saranno presenti anche ex atlete e tecnici e tanti amici che tra passato, presente e futuro sono vicini al mondo PM Volley e diversi amici che hanno inviato messaggi di saluto ed augurio per il quarantennale di attività”.

