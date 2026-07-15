Piscina chiusa :Toto: C’erano problemi. Riapre per il 19 luglio? Lavori in corso

· Una sequenza di domande all’Amministrazione comunale di Matera, nella interrogazione del consiglio Toto Augusto, dopo il sopralluogo di Asm e Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri che hanno ravvisato alcune inadempienze, che hanno portato alla chiusura dell’impianto natatorio di via delle Nazioni Unite dal 1 al 19 luglio, con la necessità di eseguire interventi indifferibili di manutenzione straordinaria e ordinaria. E in proposito Toto chiede se quelle problematiche non fossero già a conoscenza del Comune e perché non si sia intervenuti per tempo. L’altra riguarda i tempi. L’impianto con le elevate temperature di questi giorni sarebbe tornato utile per una refrigerante nuotata. I lavori, da quanto abbiamo appreso, sono in corso e programmati prima della visita ispettiva. Attendiamo la riapertura dell’impianto.



COMUNICATO STAMPA

Al Presidente del Consiglio Comunale di Matera

Al Sindaco del Comune di Matera

Al Segretario Generale

Matera,14 luglio 2026

Interrogazione a risposta scritta/orale.

OGGETTO: chiusura della Piscina Comunale del Palasassi chiarimenti sulle criticità riscontrate, regolarità autorizzativa (SUAP/SCIA), cronoprogramma dei lavori e tempi certi di riapertura.

PREMESSO CHE:

· In data 30 giugno, il personale ispettivo della ASM (Azienda Sanitaria Locale di Matera) unitamente al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dell’Arma dei Carabinieri, hanno effettuato un sopralluogo di controllo presso la Piscina Comunale del Palasassi;

· Da quanto si evince dal verbale di rilievo ispettivo, gli organi di controllo hanno riscontrato diverse criticità igienico-sanitarie e carenze gestionali;

· Nella stessa giornata, codesta Amministrazione ha ufficialmente comunicato la sospensione delle attività e la contestuale chiusura del plesso natatorio dal 1° al 19 luglio, motivando il provvedimento con la necessità di eseguire interventi indifferibili di manutenzione straordinaria e ordinaria;

CONSIDERATO CHE:

· La Piscina Comunale del Palasassi rappresenta un servizio pubblico essenziale per la comunità materana, frequentato quotidianamente da centinaia di utenti singoli, associazioni sportive dilettantistiche, atleti agonisti e categorie fragili;

· La sua chiusura repentina — in contrasto con quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a) del Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi — compromette gravemente la programmazione delle attività estive e crea evidenti disservizi all’utenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Il sottoscritto Consigliere Comunale

INTERROGA

Il Signor Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. Se l’Amministrazione, in qualità di gestore, fosse già a conoscenza prima dell’ispezione dei NAS e dell’ASM delle criticità igienico-sanitarie e delle carenze gestionali poi riscontrate;

2. Quali siano i tempi certi di esecuzione e completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria in corso;

3. Quale sia il cronoprogramma dettagliato dei lavori ordinari e straordinari presso la Piscina Comunale e a quanto ammontino i relativi costi;

4. Se il termine prefissato del 19 luglio sarà rigorosamente rispettato per la completa riapertura al pubblico o se si prevedano proroghe della chiusura;

5. Quali provvedimenti strutturali o di affidamento si intendano intraprendere nel medio termine per evitare il ripetersi di simili episodi emergenziali legati alla gestione e alla manutenzione dei beni comunali;

6. Quale sia lo stato attuale della pratica SUAP relativa alla Piscina Comunale del Palasassi;

7. Se la SCIA di esercizio sia stata regolarmente depositata, aggiornata e risulti conforme alle normative vigenti, considerato che tale autorizzazione è subordinata alla presentazione di documenti essenziali quali il piano di autocontrollo e la valutazione dei rischi.

Il Consigliere Comunale

Augusto Toto