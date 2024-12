Pienone al parcheggio di Piccianello per l’Andria e…6-1 sul Gravina

Sono arrivati in forze a Matera i tifosi biancoazzurri della Fidelis Andria tanto saturare il parcheggio retrostante al mercato ortofrutticolo del rione Piccianello e anche strada e piazzale di recinto Marconi (non è la prima volta che accade) periodicamente vietato alla sosta dei residenti per le partite del campionato di serie D girone H del Matera e del , finchè non saranno terminati i lavori nello stadio pugliese. E il pienone ha portato bene tantè che la squadra adriatica ha vinto al ”XXI Settembre-Franco Salerno” con un tennistico 6 a 1. E, a proposito di stadio, attendiamo lumi su un progetto (che non prevede nuovi parcheggi) annunciato come prossimo alla cantierizzazione nelle scorse settimane ma ancora in fase di definizione.