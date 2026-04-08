Pielle Matera conquista la salvezza, raggiungendo l’obiettivo stagionale

“La Pielle Matera Basket chiude i conti salvezza. L’Atletica Basket Putignano è superata anche a domicilio per 60-67. La squadra di coach Francesco Losito chiude la pratica e conquista l’obiettivo stagionale, mantenere la categoria.” E’ quanto comunicato con soddisfazione dal sodalizio in una nota in cui si sottolinea come pur “Con due match non esaltanti, ma giocati con grande concentrazione, attenzione e dedizione, capitan Innocenzo Vignola e compagni chiudono la stagione festeggiando il traguardo tanto atteso, la Divisione Regionale 1 è certezza anche per la prossima stagione. Una gara, quella del piccolo Palazzetto di Putignano, probabilmente specchio decisamente concreto di quella che è stata la stagione biancazzurra. Inizio scoppiettante, decisamente in controllo della sfida con un distacco accumulato di +12. Poi l’abbassamento di tensione e le percentuali al tiro che scendono vertiginosamente sino ad andare persino sotto. I padroni di casa forti del recupero e desiderosi di portare a Gara 3 la sfida, e le difficoltà aumentano, sino a quando tre triple consecutive firmate da Vitale (due) e Lopane, spezzano l’incantesimo e portano nuovamente avanti la Pielle. Il finale è di controllo, il distacco resta invariato sui sette punti nei vari capovolgimenti di fronte e, alla sirena, i festeggiamenti sono d’obbligo. La squadra biancazzurra conferma la categoria dopo due turni play out.” “Siamo partiti con decisione, desiderosi di voler chiudere la contesa già nella seconda gara – spiega coach Ciccio Losito –. Siamo andati sopra anche di dodici punti nella prima parte della sfida, costruendo tanti tiri aperti da tre. Lo abbiamo fatto anche ad inizio ripresa, ma abbiamo iniziato a sbagliare tanto, permettendo ai nostri avversari di rientrare in partita sino al punto di superarci nell’ultimo quarto. Fortunatamente abbiamo realizzato tre triple consecutive, due con Vitale e una con Lopane, che ci hanno spianato la strada verso il successo. Abbiamo chiuso ottenendo l’obiettivo di inizio stagione e questo è ciò che conta maggiormente, ma probabilmente come ultima gara abbiamo rivissuto tutto il nostro cammino. Partenza forte, oltre le aspettative, per poi pian piano perderci nei meandri di un campionato dove molte avversarie hanno alzato il livello, mentre noi siamo rimasti un po’ al palo. Vuoi i tanti cambi, il ritrovarsi quasi ogni settimana a lavorare con dieci o dodici persone tra le quali dover integrare sempre qualcuno, vuoi i tanti acciacchi che spesso ci hanno portato ad allenarci non perfettamente e ad avere difficoltà nei weekend di gara. Insomma, una stagione ricca di episodi e cambiamenti, ma alla fine ciò che conta è l’aver portato a casa il risultato che ci eravamo preventivati assieme alla società, abbiamo mantenuto la categoria. Una stagione comunque positiva, che lascia un po’ di rammarico per ciò che poteva essere ad un certo punto, al termine del girone d’andata. Avevamo creduto di poter dar fastidio alle migliori del nostro girone. Personalmente è stato molto stimolante dover trovare sempre la quadra giusta, lavorare tra mille peripezie – conclude Losito –. Sicuramente mi sento cresciuto tanto da questa esperienza e ho imparato molto. Spero di poter mettere a frutto questi insegnamenti nel futuro della Dr1, ma anche del nostro settore giovanile, che seguo sempre con grande attenzione”.

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