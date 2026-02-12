Pielle Matera Basket ospite della due giorni del Torneo Nazionale di Soverato

La Pielle Matera Basket sarà ospite del Centro Minibasket Jonio Project per una due giorni di pallacanestro, confronto e divertimento. “Nell’ultimo weekend di Carnevale, -si spiega in una nota- la società calabrese ripropone lo storico Torneo Nazionale di Pallacanestro, rivolto alla categoria Esordienti, e tra gli ospiti della manifestazione ci sarà anche il gruppo dei nati nel 2014 guidati dall’istruttore Mattia Persia e accompagnati dal dirigente biancazzurro Luciano Cotrufo. L’appuntamento è di quelli importanti nel panorama del Minibasket del sud Italia. Un evento che ripercorre grandi tradizioni e che, giunto alla sua quindicesima edizione, negli anni ha ospitato diverse realtà della palla a spicchi dell’intero territorio, riscoprendo di anno in anno la sua centralità nell’organizzazione e nella cura dei dettagli. Una manifestazione che permetterà, ancora una volta, ai ragazzi della Pielle Matera, di vivere una importante esperienza lontano dalla zona di comfort, in un ambiente nuovo e che permetterà loro di confrontarsi con pari età provenienti da altre realtà. Saranno, infatti, quattro le compagini che prenderanno parte alla kermesse calabrese. Oltre ai padroni di casa del Soverato, scenderanno sul parquet anche i ragazzi della Pielle Matera e le società di Pellaro e Catanzaro. Saranno due giorni, sabato 14 e domenica 15 febbraio intensi e ricchi di spunti importanti sia dal punto di vista tecnico, che umano, in un ambiente che respira basket e sa come coinvolgere i più giovani. Per la Pielle Matera Basket, accompagnati come detto dall’istruttore Mattia Persia e da Luciano Cotrufo, saranno impegnati nella manifestazione: Bovino Vincenzo Bovino, Emanuele Marcosano, Francesco Nicoletti, Davide Peragine Davide, Luigi Stella Luigi, Alberto Sugamiele, Andrea Tragni, Luca Vulpi, Gianluca Taccardi, Aldo Angelucci e Ludovico Calviello. Una grande occasione di crescita, tra sport e confronto per questi ragazzi, come conferma il dirigente materano, Luciano Cotrufo. “E’ una bellissima occasione che abbiamo colto al volo per i nostri Esordienti. Sarà l’occasione per confrontarci con ottime realtà, che vivono il basket con passione, professionalità e competenza. Per i nostri ragazzi sarà un momento di crescita importante, uno dei passaggi fondamentali che proponiamo sempre all’interno delle nostre attività e delle nostre stagioni sportive, cercando di coinvolgere tutti i ragazzi e tutte le età in queste manifestazioni. Il confronto e l’incontro con altri ragazzi e altre realtà è uno dei passaggi fondamentali nella crescita sportiva e umana dei nostri tesserati e siamo felici di poter regalare loro questa esperienza a Soverato, in una manifestazione strutturata, longeva perché organizzata da ben 15 anni e soprattutto ben organizzata, pronta a regalare due giorni intensi di attività a tutti i partecipanti”.

