Piccoli atleti a Ferrandina. Che Festa!

Nessun premio in palio o record da conseguire, ma un obiettivo comune: divertirsi, stando insieme e facendo sport. E’ stato il filo conduttore della ‘’Festa della Sport’’ che a Ferrandina ( Matera) ha coinvolto i 500 ragazzi delle classi della primaria e secondaria ( infanzia ed elementari) di primo grado dell’ Istituto comprensivo ‘’ D’Onofrio’’ .E con loro, siamo alla fine dell’anno, anche gran parte dei genitori e con un messaggio valido per tutto: quello di giocare al calcio, camminare, giocare, stando il più possibile all’aria aperta, lontano da tv, telefonini e videogiochi. Giardini, cortili e piazze chiuse al traffico servono a questo. All’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Lisanti, il compito di favorire queste buone pratiche.



IL COMUNICATO STAMPA

Una giornata realizzata da Amministrazione comunale e Scuola con il sostegno di Sport & Salute

Ferrandina, Festa dello sport per 500 atleti in erba al campo sportivo comunale

In campo tutte le classi della Primaria e Secondaria di primo grado dell’I.C. D’Onofrio

Sport, scuola e condivisione. È stata una grande festa nel nome dello sport quella che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado dell’IC D’Onofrio di Ferrandina.

Basket, pallavolo, percorsi ginnici e giochi per imparare, muoversi e divertirsi hanno trasformato il campo sportivo comunale “Santa Maria” in un piccolo villaggio dello sport.

In “campo” circa 500 tra bambini e bambine che hanno partecipato alla giornata organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’I.C D’Onofrio, in collaborazione con Sport & Salute Basilicata, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento tra i giovanissimi.

Un momento di divertimento, fatto di sport, giochi ed emozioni che ha visto la partecipazione attiva, oltre che degli alunni impegnati nelle diverse discipline, anche di famiglie, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni cittadine.

A rendere più emozionante la giornata la canzone “Supereroi”, intonata da tutti i partecipanti ai giochi, subito dopo aver fatto il loro ingresso in campo a passo di marcia. E, dopo il saluto del coordinatore regionale di Sport & Salute Matteo Trombetta e dell’assessora allo Sport Maria Teresa Di Stefano, spazio ai percorsi multidisciplinari calibrati su misura in relazione all’età degli alunni. Tutti protagonisti, tutti vincitori. Ogni partecipante è tornato a casa con una sacca colorata consegnata dal sindaco Carmine Lisanti.

Appuntamento per tutti alla prossima edizione della Festa dello sport, nella convinzione che educare gli studenti ai valori dello sport, sensibilizzando gli stessi a principi fondamentali per la convivenza civile, quali il gioco di squadra, la lealtà, il rispetto reciproco e delle regole, abbia un alto valore educativo.