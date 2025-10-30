Petronella: “possiamo ottenere buone soddisfazioni da questo campionato”

Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche del PalaSassi per la Pielle Matera Basket, che, contro l’Invicta Molfetta nel campionato DR1 Puglia, ha realizzato la bellezza di 100 punti. In un campionato che si prevede sempre più equilibrato e altalenante, il roster di coach Francesco Losito è tornato alla vittoria dopo lo stop esterno, regalando ai propri tifosi e ai tanti appassionati accorsi al PalaSassi una serata magica. Ma la testa è già rivolta al prossimo impegno, quello di sabato 1 novembre, quando i biancazzurri affronteranno in trasferta una delle squadre ancora imbattute di questo campionato: la Nuova Virtus Corato. A seguire alcune considerazioni del miglior realizzatore della squadra, Gabriele Petronella, capace di raccogliere una media di oltre 27 punti a partita, come contro l’Invicta Molfetta dove ha fatto sentire il suo peso in attacco con 28 punti realizzati. Lui, tra i confermati per la nuova stagione, a proposito del lavoro fatto in estate dalla dirigenza, dice: “E’ stata costruita una squadra diversa da quella dello scorso anno, sicuramente migliore dal punto di vista della fisicità e dell’esperienza. Sono arrivati ragazzi che possono e ci stanno dando tanto in questo inizio di campionato, in grado di aiutarci nei momenti difficili e darci quella compattezza e quell’esperienza che in questi campionati contano molto”. Inoltre, riconosce che “La società non ci ha caricati di responsabilità con obiettivi o traguardi da raggiungere, ma se facciamo il nostro in campo: corriamo e difendiamo forte in ogni momento, possiamo ottenere buone soddisfazioni da questo campionato. Soprattutto in un campionato come questo, con risultati altalenanti e ribaltamenti continui, fare bene in modo costante potrebbe portare importanti risultati a fine stagione e noi siamo pronti a dare il massimo per raggiungerli”. Gabriele Petronella che si sta rivelando essere il grande trascinatore dal punto di vista realizzativo della Pielle Matera, in questo inizio di stagione, guarda comunque al gruppo. “In queste categorie (la DR1, ndr) -dice- spesso si hanno più difficoltà a realizzare tanto, perché gli avversari tendono immediatamente a marcare più stretto il realizzatore più prolifico che si trovano di fronte. Certo i canestri non stanno mancando. Ma posso assicurarvi che anche i miei compagni stanno segnando tanto e questo aiuta il gruppo ad ottenere risultati e prendere fiducia insieme, migliorando ogni aspetto del nostro lavoro”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.