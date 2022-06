Per Pvf 30 tutti con maglietta, zaino e bandana

Manca una settimana all’abbraccio che Matera, sabato 25 e domenica 26, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/sport/e-qui-la-festa-pvf-30-in-piazza-a-matera-il-25-giugno/ , tributerà ai protagonisti dei primi successi della Pallavolo femminile Pvf. E per quella data, dal Palasport a piazza Vittorio Veneto, color d’obbligo è il biancoverde. Maglietta,zainetto e bandana per esserci e sostenere l’iniziativa a un prezzo irrisorio. Fatelo e passaparola. E chissà che mettendo una mano sul cuore sportivo e alla tasca, non torni l’entusiasmo per rinverdire quei fasti.