Per il terzo anno consecutivo, il Colegio Champagnat Caracas vince nel MiniBasket in Piazza a Matera

“La serata finale in Piazza Vittorio Veneto a Matera, sotto le luminarie della Festa in onore di Maria Santissima della Bruna, ha premiato ancora una volta lo spettacolo del Torneo internazionale MiniBasket in Piazza Memorial “Carmine Nuzzaci”, giunto alla sua 34° edizione. Ad alzare il trofeo, per il terzo anno consecutivo, il Colegio Maristas Champagnat di Caracas, arrivato nella città dei Sassi dal Venezuela. Un momento di sollievo, in una situazione davvero difficile per il Paese sudamericano.” E’ quanto scrivono gli organizzatori al termine della manifestazione in una nota che così prosegue “Eppure, in campo i giovani atleti di 10 e 11 anni si sono comportati da professionisti, portando a casa un successo che incorona il settore giovanile del Colegio Champagnat ancora una volta come il migliore tra le 48 squadre presenti nella città dei Sassi, giunte da 4 continenti e ben 10 Paesi diversi. Con questo successo il Colegio Champagnat Caracas sale a 5 vittorie nelle 34 edizioni del MiniBasket in Piazza, unendo quelli del 2007 e 2008. Grandi complimenti anche all’altra finalista, la Virtus Padova, che nonostante la sconfitta per 61-49 ha dato grande battaglia per tutta la sfida, oltre ad essere capace di sbaragliare la concorrenza e battere, in una semifinale dominata, i pari età della All Star Podgorica Montenegro (giunta poi terza vincendo la cosiddetta “finalina” e vincendola dopo un tempo supplementare per 39-37). Nell’altra semifinale, invece, i futuri campioni hanno battuto la Bees Pesaro 71-55. Una giornata ricca di gare anche l’ultima del MiniBasket in Piazza, che in totale ha contato ben 168 gare disputate, dalle 48 squadre presenti e circa 800 bambini impegnati nell’ultimo giorno tutti a Matera, tra Piazza Vittorio Veneto, il PalaSassi, il PalaLanera, i parcheggi di via Saragat, il campo esterno della scuola “Loperfido” e il playground Luca e Davide Cotrufo.

Alla sirena finale, grande festa per il Colegio Maristas Champagnat Caracas da parte di tutte le squadre presenti, che si sono unite ai velezuelani in una grandiosa festa senza colori, senza bandiere, senza vincoli, ema solamente con la voglia di portare in trionfo degli amici, i nuovi amici conosciuti a Matera. La vera essenza del MiniBasket in Piazza, che ha un vincitore simbolico dato dalle statistiche di un torneo, ma che nella realtà si tramuta in una festa senza confini. Poi, tutte le squadre pronte a sfilare e ricevere il proprio riconoscimento assieme alla mascotte del Torneo, Felix e con le premiazioni dei tanti ospiti presenti, ad iniziare dal Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti e dagli assessori Giuliano Paterino e Angela Braia. Ma anche l’assessore allo sport di Policoro, Giuseppe Montano e la delegata della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Rita Scalcione. Erano presenti anche la Presidente del settore Minibasket Nazionale della Fip, Margaret Gonnella e il Presidente Fip Basilicata, Giovanni Lamorte, oltre al Presidente provinciale del Csi Matera, Lorenzo Calia. Hanno inoltre preso parte all’evento Claudia Nuzzaci, nipote di Camine Nuzzaci, a cui è intitolato il torneo, e il main sponsor Antonello De Santis di Giardini d’Oriente, main sponsor della manifestazione, Erica Francione responsabile dei punti vendita di Matera e Policoro di Just Play, Michele Maccioni responsabile della comunicazione dello sponsor tecnico Just Play e Aurelio Mevoli, presente in rappresentanza della Scam. Un saluto è arrivato anche dal Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina, Monsignor Benoni Ambarus. Lunga la lista delle premiazioni, che hanno coinvolto, oltre che tutte le squadre, anche diversi attori della manifestazione che si sono particolarmente distinti: Premio Galicola a Costanza Taffi (Policoro – MT); Premio sorriso Romeo Sarra a Lidia Tomasiello – Caserta; Premio Quinto a Davide Stefani – Petrarca Padova; Premio Nava alla Pinocho Basketball Buenos Aires Argentina; Premio fair play Panathlon “Luca e Davide Cotrufo” a Marko Kokotovic – All Star Podgorica Montenegro. Inoltre, l’organizzazione ha voluto riconoscere l’impegno anche di: Filippo Quinto – Murgiabasket Cassano; Flavio Finozzi – Citta’ Futura Roma; Claudio D’Errico – Basket Club Anzio; Carla Bizzotto – Bassano del Grappa. Inoltre, consegnato per il primo anno il Pink Award all’atleta che si è più distinta nel corso della manifestazione, ed è andato ad Anna Sofia Naclerio dell’Asd Lignano Basket. Un riconoscimento, meritatissimo infine, alle famiglie di Matera e di tutti i paesi della manifestazione, che hanno accolto i ragazzi del MiniBasket in Piazza nelle proprie case. Il Premio Ospitalità per l’occasione l’hanno ritirato le famiglie Borneo e Toma.

GLI INTERVENTI: Grandi ringraziamenti al termine della manifestazione da parte di Ilaria Martinelli, vera mente e braccio logistico della manifestazione: “E’ stata un’emozione fortissima, essere qui con tutti questi bambini ci riempie di entusiasmo e orgoglio. Ringraziamo il Comune di Matera, l’Apt e la Fondazione Matera Basilicata 2019 e tutti i nostri sponsor, partendo da Giardini d’Oriente e Just Play, ma anche Trm per la disponibilità alla diretta e tutti gli altri sponsor. Ovviamente senza dimenticare i nostri volontari che ci hanno sostenuto e aiutato nella realizzazione della manifestazione e i nostri fantastici miniarbitri. Speriamo di aver lasciato nel cuore di questi bambini un ricordo indelebile, è questo il nostro più grande successo”. Ed è un successo ribadito dal primo cittadino di Matera, Antonio Nicoletti che ha aggiunto: “Il MiniBasket in Piazza è un messaggio bellissimo per lo sport in una città internazionale. Ci conferma come questi valori di accoglienza e lealtà, di cultura, perché lo sport è cultura, sono nell’anima di questa città e continueremo a sostenere gli organizzatori di questo evento come amministrazione. Ringrazio tutti i volontari che si sono dedicati a tutto ciò con uno sforzo organizzativo straordinario”. Al primo cittadino di Matera ha fatto eco l’intervento di Rita Scalcione, rappresentante della Fondazione Matera-Basilicata 2019 nella serata finale del MiniBasket in Piazza: “Credo che non ci sia nulla che rappresenti di più il dialogo che il Minibasket in piazza. Rappresenta da 34 anni il dialogo tra bambini, che festeggiano assieme pur parlando lingue diverse, però come abbiamo visto dentro di loro è lo sport a farla da padrone. E penso che, inoltre, l’emozione maggiore non la vediamo neanche sui campi, ma è tutto ciò che succede dietro le quinte, le famiglie che accolgono i bambini provenienti anche da altri paesi, le cene a casa o tutti assieme condivise. Non c’è nulla più che un evento del genere a spiegare la capitale del dialogo”. Parole importanti giunte anche da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Nonostante la vicinanza sempre mostrata per il Minibasket in Piazza, la responsabile del settore Minibasket per la Fip nazionale, Margaret Gonnella, per la prima volta è riuscita ad essere in Piazza Vittorio Veneto a Matera per la finalissima. E le emozioni non sono mancate. “È la prima volta che mi trovo alla finale del Minibasket in Piazza a Matera ed è stata un’emozione grandissima. Vedere tutti questi bambini accomunati dallo sport e dal piacere di fare minibasket è il vero senso dello sport e del nostro impegno. Farli crescere con questi valori è fondamentale, perché loro saranno il futuro delle nostre società in ogni parte del mondo essi si ritroveranno. Complimenti e bravi agli organizzatori, perché prendono quello che noi quotidianamente cerchiamo di portare sui campi del Minibasket e lo mettono in pratica in questa grande festa di sport, accoglienza, condivisione, formazione e amicizia”. Una manifestazione fiore all’occhiello anche per l’attività regionale della Fip, come ricorda il Presidente, Giovanni Lamorte: “Per la Basilicata e per la nostra federazione è lo spot più bello per diffondere la pallacanestro. L’entusiasmo dei bambini ci dà ancora più voglia di continuare a diffondere questo sport nella nostra regione e a livello globale, per continuare a crescere insieme”.