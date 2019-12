La squadra che milita in Baslicata nel girone B di prima categoria di calcio è al giro di boa del campionato e, da quanto afferma nella nota che segue il presidente del Città dei Sassi Matera Fortunato Martoccia, ha tutte le carte in regola per fare bene. Rinforzato e rinnovato l’organico, mentre sul piano societario dovrebbe arrivare anche un imprenditore a dar man forte. Una iniezione di fiducia per tentare la risalita. Ora la squadra ha 21 punti e il distacco dalla coppia di testa Franco Campagna Bernalda e Tricarico al momento è a 34 e a 33 punti. Nulla è impossibile, Ma occorrono impegno, sacrificio e tanta voglia di far bene con il sostegno del pubblico. Auguri, allora, il 2020 può riservare tante soddisfazioni.

COMUNICATO STAMPA

con grande impegno e tenacia si è arrivati a completare la rosa che rappresenterà la città di Matera per la squadra del Presidente Fortunato Martoccia nel girone di ritorno del campionato di prima categoria che disputa per le gare interne allo STADIO XXI SETTEMBRE. stadio dove ci si deve battere come Gladiatori per onorare ciò che quello stadio rappresenta. Dopo esserci liberati della zavorra e di rappresentanti mercenari ora si pensa a respirare aria di calcio e di sport allo stato puro. La parola d’ordine per questi calciatori e per quello che rappresentano è: amare questi colori, questa città, e riprendere l’obiettivo di vincere per la città, per questi ragazzi che mettono la faccia, per i nostri spettatori, politici e per i giornalisti e guadagnarci la promozione, Questa squadra non ha bisogno degli occhi dell’invidia! ha bisogno degli occhi dell’amore.

Alcuni di questi ragazzi, non hanno bisogno di presentazioni in quanto rappresentano la continuità; ne cito uno tra tutti: Lorenzo Ramundo il nostro Capitano e Capocannoniere con 13 reti. Anche i nuovi arrivi sono grandi che devono guadagnarsi la fiducia di Mister Valerio Di Giacomo e vice-Gianfranco Onofrio.

Si sta dialogando per l’ingresso di un nuovo socio rappresentante la qualità e imprenditoriale materana e che soprattutto abbracci il progetto per la crescita nelle categorie di rappresentanza che il CITTA’ DEI SASSI MATERA merita. Le parole non meritano tanta attenzione questo è il momento di passare ai fatti e concentrarci sugli allenamenti per mantenere la forma.

Di seguito l’elenco della rosa dei calciatori

Portieri: Carpentieri Carmine, Catello Angelo, Riccardi Emmanuel; Difensori: Colabufo Emanuele, Di Motta Vincenzo, Fiore Giuseppe, Grassani Fabio, Karr Karamujifane, Maruotti Ivan Rocco, Plasmati Giuseppe, Rasetti Mario, Romanelli Giuseppe, Sanyang Lamin Omar; Centrocampisti: Amico Padula Giulio, Carioscia Giovanni, Casamassima Francesco, Cisse Hassan Pietro, Di Noi Giovanni, Giasi Domenico, Maiga Tahirou, Santovito Giuseppe, Venditti Matteo; Attaccanti: Colucci Michele, Dicesare Cosimo Damiano, Martoccia Saverio, Nasca Antonio, Ramundo Lorenzo; inoltre, si sta lavorando per portare a Matera: Leo Schettino (Attaccante), Vincenzo Pizzi (Centrocampista), Michele Evanvelista (Difensore) e altri due centrocampisti di qualità provenienti da campionati Pugliesi. Con queste aspettative si sta dialogando per progetti oltre questo campionato e con lo sguardo al futuro.