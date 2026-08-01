Per attività sportive rivolte agli over 65 aperto bando rivolto ad Associazioni ed Enti terzo settore

Il 29 luglio 2026, è stato pubblicato il bando relativo al progetto “CIRCOLO 65“, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, attraverso il Dipartimento per lo Sport, e realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. Quest’ultima con una nota spiega che “Il progetto “CIRCOLO 65” nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura del movimento nella terza età, promuovere stili di vita salutari e valorizzare lo sport come strumento di prevenzione e di miglioramento del benessere psicofisico. Le attività sono rivolte a donne e uomini di età compresa tra i 65 anni e i 99 anni, interessati a praticare attività motorie preventive e adattate, finalizzate a favorire un invecchiamento attivo e a migliorare il benessere fisico, psicologico e relazionale.” Esso punta a “sostenere le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS) di ambito sportivo, impegnati sul territorio attraverso proposte progettuali dedicate alla promozione della pratica sportiva per la popolazione over 65.” In tal modo si intende produrre “benefici indiretti per l’intera comunità, favorendo la partecipazione attiva dei territori e promuovendo iniziative intergenerazionali rivolte ai beneficiari, alle loro famiglie e alle diverse fasce d’età, con positive ricadute sul tessuto sociale.” Pertanto “a partire dalle ore 12.00 del 29 luglio 2026 e sino alle ore 16.00 del 18 settembre 2026, sarà possibile per le ASD/SSD/ETS di ambito sportivo attraverso la piattaforma dedicata, presentare la candidatura attraverso il seguente link: https://bandi.sportesalute.eu/.” Inoltre, maggiori “informazioni di dettaglio” sull’Avviso, lo trovate a questo Abstract (Circolo 65 – Abstract), nonchè alla pagina dedicata al progetto, disponibile al seguente link (a partire dal giorno della pubblicazione): www.sportesalute.eu/circolo65.”

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