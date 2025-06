Pedalare nel cuore del Parco del Pollino con la 24°edizione della Pollino Marathon

E’ sempre l’Asd Pollino Bike ad aver messo a punto la 24°edizione della Pollino Marathon che si terrà domenica 29 giugno a Terranova di Pollino. Che -come è scritto in una nota “E’ molto di più di una semplice manifestazione ciclistica: un’occasione per scoprire la bellezza del Parco del Pollino e raccontare il territorio attraverso il movimento lento e la passione per la bicicletta attraverso le ruote grasse e tacchettate. La più nobile e longeva manifestazione lucana dedicata alla mountain bike sarà preceduta sabato 28 giugno da un evento dedicato ai più piccoli under 13: la Pollino Marathon Young nel suggestivo scenario del Santuario della Madonna della Pietà in un’atmosfera di gioia e allegria, circondati dalla natura (alle 9:00 il ritrovo e l’inizio delle gare alle 10:30). La gara principale della Pollino Marathon offre due percorsi diversi per lunghezza e dislivello. La maratona di 63 chilometri, valevole per il campionato regionale FCI Basilicata solo per le categorie open e amatori, toccherà diverse località tra Terranova di Pollino e dintorni: La Falconara, Piano delle Mandrie, Piano Giumenta, Abete Sole, Casino Toscano, Rueping, Pantano Grande, Lago Duglia, Acqua Tremola, Monte Pelato, Tre Confini, Catusa, Pietrassasso, Acqua Fredda, Costa di Manca, Fossi, Acquafetente, Pietà, Calvario, Cinto, Sentiero Didattico, Aria Matura e Terranova di Pollino (partenza alle 9:00 da piazza Virgallita). In alternativa, il punto a punto di 43 chilometri segue un percorso simile alla maratona, ma con una distanza più breve. Il percorso interessa le seguenti località: Serra Scorsillo, Sotto la Falconara, Piano delle Mandrie, Piano Giumenta, Rueping, Pantano Grande, Lago Duglia, Acqua Tremola, Monte Pelato, Tre Confini, Catusa, Pietrassasso, Tavernola e Terranova di Pollino. Questa gara sarà aperta anche a categorie paralimpiche ea partecipanti in e-bike, che potranno partire rispettivamente alle 8:50 e alle 8:45 (da piazza Virgallita). In parallelo anche il percorso escursionistico di 30 chilometri (I Sentieri del Pollino Marathon). Gli organizzatori mettono a disposizione diversi servizi per garantire la sicurezza e il comfort dei partecipanti tra punti ristoro, assistenza sanitaria e meccanica, un’area parcheggio e due punti lavaggi bici. Inoltre, sarà presente anche un camion scopa per garantire la pulizia del percorso. Info e regolamento della manifestazione https://www.mtbonline.it/public/downloads/regolamenti/Regolamento_2289_2025.pdf “

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.