Pedala pedala… il Tour de France parte dalla città del ‘’Pirata’’ Pantani

Naturalmente parliamo di Cesenatico, famosa per tante attrattive turistiche oltre che per le attività ittiche, ma soprattutto per aver dato i natali a quel grande campione del ciclismo che è stato Marco Pantani. E per il vincitore del Giro d’Italia e del Tour de France si sono mossi anche dalla organizzazione transalpina,che ha organizzato la partenza proprio dalla città del pirata il prossimo 30 giugno. Naturalmente ci sarà anche il ‘’nostro’ Antonio Serravezza che si sta allenando in zona ed è pronto a vestirsi di giallo, in onore della maglia del vincitore che caratterizza il tour. Cesenatico e l’Emilia Romagna sugli scudi, visto che il battage pubblicitario è cominciato da tempo. Tante novità che si affiancano al ciclismo anche sul treno del Tour, che porta sulle carrozze in livrea gialla i nomi di Pantani e di campioni del passato come Gino Bartali,Fausto Coppi, Vincenzo Nibali. Finita? La città si tinge di giallo, nel senso buono del termine,e con una promozione turistica che lega concretamente Cesenatico alla Francia, anche per le Olimpiadi. Davvero una bella pagina di cultura di impresa e di marketing turistico. Per Matera e la Basilicata un esempio concreto di come ci si debba muovere per tempo, guardarsi intorno, come sta facendo Altamura che potrebbe avere per Federicus 2025 i reali inglesi. E da noi, citando Cronin ‘’Le stelle stanno a guardare’’…



IL CONTRIBUTO DEL ”CESENATE”

Capisco la delusione degli appassionati di ciclismo del Sud Italia. Il Giro d’Italia 2024 ha effettivamente avuto un percorso che non ha toccato in modo significativo le regioni meridionali. Tuttavia, la corsa ha incluso alcune tappe che si sono avvicinate al Sud, come la 9ª tappa da Avezzano a Napoli e la 10ª tappa da Pompei a Cusano Mutri (Bocca della Selva). Queste tappe hanno offerto ai fan del Sud l’opportunità di vedere i ciclisti da vicino e di godere dell’atmosfera del Giro. Il Giro d’Italia è un evento che celebra il ciclismo in tutto il paese e ogni anno il percorso cambia per mostrare diverse parti dell’Italia. Speriamo che nelle future edizioni del Giro ci siano più tappe che attraversano il Sud Italia, dando agli appassionati locali ulteriori occasioni per partecipare alla festa del ciclismo. Nel frattempo, eventi come il Tour de France 2024 che parte da Cesenatico offrono altre opportunità emozionanti per gli amanti delle due ruote. È davvero un evento entusiasmante!



La tappa del Tour de France 2024 che partirà da Cesenatico, la città natale del leggendario ciclista Marco Pantani, è un tributo significativo e una celebrazione del ciclismo italiano. Questa sarà la prima volta nella storia del Tour che una tappa inizierà in Italia, segnando un momento storico per il ciclismo e per la Romagna. La tappa di Cesenatico è prevista per domenica 30 giugno 2024, e si preannuncia come una grande festa, con eventi e celebrazioni che onoreranno non solo Pantani ma anche altri campioni italiani che hanno lasciato il segno nella storia del Tour, come Gino Bartali, Fausto Coppi e Vincenzo Nibali. La partenza da Cesenatico sarà un omaggio a questi eroi dello sport e una dimostrazione dell’amore che l’Italia ha per il ciclismo. Sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di ciclismo e un’occasione per vedere da vicino alcuni dei migliori ciclisti del mondo. La Romagna è già pronta.

