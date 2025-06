Peccato. Minibasket 2025 senza Palestina, Libano e Giordania

Non si vola dagli aereoporti del Medio Oriente e quindi le squadre di ragazzi provenienti da Palestina, Libano e Giordania non potranno raggiungere Matera. Ci spiace per la manifestazione, gli organizzatori e per i piccoli ospiti che avrebbero meritato di stare lontani dalla guerra. Ma adesso dopo i bombardamenti israeliani su Gaza, Cisgiordania,che non hanno risolto il contenzioso sugli ostaggi rapiti da Hamas dopo l’assalto e le uccisioni di due anni fa,durante una festa, e il nuovo conflitto con l’Iran, c’è poco da fare. Sarà per l’anno prossimo, auspicando che in quella zona arrivi la pace. Ma se il resto del mondo non si muove. Anzi invita ad andare avanti, come abbiamo letto e sentito dalle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, c’è poco da essere fiduciosi. Ai ragazzi che disputeranno il torneo a Matera e in altre città della Puglia l’invito a giocare anche per i coetanei rimasti a casa. Il Comitato organizzatore ha deciso che le bandiere dei tre Paesi assenti ”garriranno” davanti al corteo che inaugurerà l’avvio della manifestazione. Bravi.

n.b LA FOTO DEL SERVIZIO E DI GAETANO PLASMATI



COMUNICATO STAMPA

MiniBasket in Piazza da Matera Grida il ripudio per la guerra

Delusione per le assenze di Palestina, Libano e Giordania

Le delegazioni dei tre Paesi non potranno partire alla volta di Matera in queste ore

Gli ultimi episodi bellici hanno interrotto comunicazioni e la possibilità di viaggiare

Amarezza, delusione e commozione. Sono questi i sentimenti che in questo momento risuonano nelle coscienze, nei cuori e negli animi degli organizzatori del MiniBasket in Piazza a Matera. Poche ore fa è giunta la notizia che ben tre delegazioni, così tanto attese in città, non prenderanno parte alla manifestazione per i noti problemi geopolitici che stanno interessando il Medio Oriente.

Il MiniBasket in Piazza, che porta con sé valori di cittadinanza attiva, accoglienza, condivisione e passione dovrà rinunciare, per motivi non legati alla volontà di organizzatori, atleti o dirigenti, ad ospitare le delegazioni. Sono, infatti, da qualche ora bloccate tutte le forme di trasporto da e per le Nazioni indicate e, anche le Ambasciate e i Consolati hanno comunicato l’impossibilità delle rispettive delegazioni di poter ritirare i visti già pronti per la partenza alla volta dell’Italia e di Matera. È di poche ore fa la notizia collegata anche ad un grande campione del calcio bloccato nel suo Paese d’origine per via della guerra. Infatti, l’attaccante dell’Inter Taremi non potrà raggiungere al momento i suoi compagni in partenza per l’America, alla volta del primo Mondiale per Club, per via della guerra tra Israele e Iran. La stessa sorte capitata ai miniatleti, costretti a restare bloccati nei rispettivi Paesi.

Lo sconcerto è tanto. Purtroppo ancora una volta, come in ognuna di queste occasioni e ogni volta che scoppia una guerra o un attacco bellico, a rimetterci sono i più deboli e più fragili, a rimetterci sono i bambini. Volti pieni di gioia e pronti ad affrontare il loro primo viaggio intercontinentale per andare ad affrontare un’esperienza, lunga una settimana, e ricca di attese, sentimenti, emozionali forti e grande voglia di confrontarsi e mettersi in gioco. Invece, la brutalità delle decisioni politiche, spesso di sovrani con pochi scrupoli e tanti interessi, lasceranno un vuoto nell’edizione numero 33 del MiniBasket in Piazza, che oggi ancora in maniera più convinta e determinata, urla il suo ripudio per tutte le guerre e le brutalità esistenti nel mondo intero, nella speranza che tutto questo astio presente nel mondo si plachi presto e possa restituire a ogni bambino la libertà di giocare, di divertirsi e vivere una vita spensierata e degna della propria età. Il MiniBasket in Piazza è vicino alla sofferenza di tutti i bambini che spera di poter abbracciare presto a Matera. Per sottolinearlo, il Comitato Organizzatore ha deciso che le bandiere delle tre Nazioni sfileranno in testa al corteo, unitamente a quelle della pace, nella sfilata di lunedì pomeriggio, che partirà alle 16.00 dallo Stadio “Franco Salerno” di Matera per salutare la città e arrivare intorno alle 18 al Parco Giovanni Paolo II dove le squadre saranno presentate.