Parlate male della Juve ? E Franco disdice le pay tv

Se i tifosi bianconeri seguissero l’esempio di un supertifoso materano come Franco che, quando può,con il figlio, segue la vecchia Signora anche in trasferta, i contraccolpi del suo gesto avrebbero contraccolpi non solo sulle entrate delle pay tv, ma anche nel governo del calcio. E certo, perchè un campionato senza la Juventus, o fatto di tanti colpi bassi, come sta avvenendo con la vicenda delle ”diffuse” plusvalenze che coinvolgono anche altre società uscite indenni dall’inchiesta, sarebbe poco cosa e la ”manna” dei diritti televisivi non scenderebbe più dal cielo del pallone. Franco, imprenditore, che si rimbocca le maniche tutti i giorni, senza guardare l’orologio, non ha rinnovato i contratti con le pay tv per seguire le partite dei bianconeri. E alle interlocutrici che lo hanno ricontattato per farlo recedere dalla decisioni, e chiesto i motivi perchè lo abbia fatto, Franco ha risposto che non ci sta… A sentire commenti e commentatori di altra sponda sportiva (delle capitali Roma e Milano, per andare a sintesi) che vanno giù duro contro la Juve. Obiettività? Analisi? Neanche a parlarne. ” Possibile – dice Franco- che sulle plusvalenza la Juve abbia fatto tutta da sola? Bisogna essere in due. Ma stranamente non c’è nessuno e i commentatori si guardano bene dal far rilevare questo e altri paradossi. Quella prassi è’ una questione diffusa, abusata, tant’è che si invoca una legge (che non c’è) ma intanto si punisce e si dà addosso alla Juve. I nodi sono venuti al pettine. Altri abituati alle scatole cinesi, come dimostrato ampiamente dalle inchieste di Report, sono lì ”immacolate” nel silenzio generale o quasi. La Juve ha fatto degli errori – aggiunge. Ma non può essere il capro espiatorio per la giustizia sportiva(che va riformata) e della Federcalcio. Gli stadi sono vuoti o quasi e con una Nazionale che non riesce a valorizzare i giovani calciatori italiani, che trovano spazio all’estero. Altro che plusvalenze…”. Per noi, e lo ripetiamo da un po’, calcio fa rima con marcio e le mele e i ”fruttaroli” (come si dice in romanesco) che sanno di rancido vanno buttati fuori dal cesto, anzi fuori campo. Quanto a Franco tirerà dritto soffrendo per la Juve che si riprenderà la sua rivincita. Ma occorre avere pazienza. Tanta. E’ il caso di dire che c’è poco da stare Allegri…Anzi.