Parapatta e pace…Matera impatta e Brindisi ringrazia

A riposo, nel primo tempo, su 2 a zero con una doppietta del veterano Di Piazza che aveva trasformato un rigore e poi un secondo tempo a ritmi ridotti, con qualche errore di troppo sotto rete con un palo e altre occasioni sprecate …E il pari che arriva scontato o quasi con due tiri dalla media distanza che finiscono in rete per un Brindisi che quasi non ha creduto alla rete che si è gonfiata. Matera Brindisi è finita così, con sei minuti di recupero e aspettative diverse per due squadre biancazzurre dai destini diversi. Gli ospiti prendono un punto, pur essendo ultimi in classifica con una pesante penalizzazione e il Matera spreca una occasione per invertire la rotta, dopo il 6 a zero rimediato a Fasano, e agganciarsi ai play off. Eppure , dopo le buone nuove venute in settimana, per pagare gli stipendi arretrati, il silenzio stampa per concentrarsi, la squadra ha messo in campo volontà di giocare e di ricominciare a vincere. Anche per contribuire a ristabilire un clima di fiducia con i sostenitori che hanno disertato la Curva Sud, esponendo uno striscione polemico e facendo sentire come la pensavano con un coro all’unisono da fuori dello stadio.



E, a proposito del ” XXI Settembre- Franco Salerno”, il colpo d’occhio della curva Nord e della gradinata Mancini rase al suolo ha aperto la prospettiva di cantiere con un muro di tavole che separa quegli spazi dal terreno di gioco. Si attendono le ”gettate” di cemento per le curve del progetto di ”Parco del Campo” e di quello che seguirà. Una vittoria sarebbe servita per questa nuova fase del cantiere. Si attende riscatto nella trasferta contro il Costa d’Amalfi o, successivamente, in casa contro la Virtus Francavilla. Dalla Tribuna si spera che qualcosa cambi per chiudere il campionato, manca un mese, con qualche soddisfazione.