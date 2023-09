Panarelli alla guida del Fc Matera. E domenica esordio a Fasano

Era nell’aria e alla fine nome e contratto del nuovo tecnico del Fc Matera sono stati ufficializzati dalla società guidata dal presidente Antonio Petraglia. E’ Luigi Panarelli, nato a Taranto nel 1976, il nuovo allenatore della squadra biancoazzurra, che partecipa al campionato nazionale di calcio di serie D, girone H. Era un tassello che mancava per portare avanti progetto e i tanti auspici di società e tifoseria. Ora tocca al tecnico, affiancato dal preparatore atletico Luigi Romano, esordire in campionato con la giusta concentrazione dopo la sfortunata eliminazione (ai rigori) in coppa Italia contro il Rotonda. C’è tempo per recuperare e trovare equilibri e concentrazione



L’ANNUNCIO DELLA SOCIETA’

Comunicato

Dopo la risoluzione consensuale con i mister Salvatore Ciullo e Rocco Stifani, siamo lieti di annunciare i loro sostituti nelle persone di Luigi Panarelli e Luigi Romano dei quali forniamo , di seguito, un breve profilo:

Luigi Panarelli ( coach, foto a sinistra), nato a Taranto il 26 aprile 1976, dopo una carriera da calciatore tra Serie A, Serie B e Serie C, inizia la sua carriera da allenatore sulla panchina del Team Altamura ( con cui vince il campionato di Eccellenza)

Conta anche due esperienza alla guida del Taranto, prima subentrando a Cazzarò e poi a Ragno. Poi, la chiamata alla Fidelis Andria con cui è grande protagonista, con un ottimo terzo posto che permette ai pugliesi di essere ripescati in Lega Pro. Con i federiciani inizia la stagione, sua prima stagione da allenatore tra i professionisti. Nello scorso campionato ha guidato, prendendola in corsa, la Casertana. Al momento, risulta uno dei migliori allenatori del Girone H della serie D con una media punti di 1.85 a partita, che gli valgono il settimo posto in questa speciale classifica.



Luigi Romano, preparatore atletico, è coetaneo di mister Panarelli: egli è nato il 10 giugno 1976. Luigi, a destra nella foto, ha già avuto esperienze da preparatore atletico a Matera. È molto conosciuto e stimato nell’ambiente sportivo e, nella sua carriera, ha lavorato con diverse società professionistiche.

Benvenuti entrambi a Matera!