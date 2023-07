Ondatel Virtus Matera, il ritorno di Renato “Rudy” Buono

Continua la presentazione della compagine della Ondatel Virtus Matera per la stagione 2023/2024 e, nello specifico “La società è lieta di annunciare il ritorno alla Virtus di Renato “Rudy” Buono nato il 6 novembre 1994. Maglia n.4, playmaker di 192 cm.” In una nota si sottolinea che “Con il papà giocatore inizia da piccolissimo a praticare la pallacanestro, sport che diventa la sua vita. Cresciuto nella società di casa della Virtus Matera, dove debutta anche in prima squadra, nel 2012/2013 giovanissimo, veste la maglia dell’Olimpia Matera, in serie B e da lì prosegue nelle serie nazionali. L’anno dopo è ad Agropoli e quello successivo, ancora prima di stabilirsi a Mortara, assapora la serie A2 a Piacenza. Ha giocato anche in C Gold con Valentino Basket Castellaneta ed in B a Sant’Antimo. Astuto ed intelligente, ha nello sfondamento la sua arma migliore. Nel traffico smista assist e trova canestri impossibili. Ottimo difensore sul portatore di palla. Nell’ultima stagione, in serie B ad Oleggio, ha prodotto di media 8 pts e 3,5 assist.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.