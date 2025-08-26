Ondatel Virtus in ritiro a Viggiano e con tante speranze di far bene

Tranquillità e tanta concentrazione per la Ondatel Virtus Matera allenata da Roberto Miriello e guidata dal presidente Eustachio Papapietro, con l’obiettivo di ben figurare nel prossimo campionato di serie B, interregionale, girone F. A leggere le prime dichiarazioni si apprende che la società ha fatto tesoro delle problematiche emerse nel passato torneo, con l’arrivo di nuovi innesti che dovrebbero assicurare alla squadra un cambio di marcia.Del resto il torneo è impegnativo. E la Ondatel ha tutte le carte in regola per ben figurare.



Ondatel Virtus Matera: raduno in sede Gruppo Solida, da domani ritiro a Viggiano

La Ondatel Virtus Matera, formazione iscritta al campionato di Serie B Interregionale 2025/26 di basket, si è ritrovata oggi a Matera presso la sede del Gruppo Solida per l’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva. Momento di benvenuto, briefing tecnico–organizzativo e prime attività di gruppo hanno segnato l’inizio del percorso che condurrà la squadra all’esordio in campionato.

A partire da domani, la squadra si trasferirà in ritiro presso la Cittadella dello sport di Viggiano, dove proseguirà la preparazione precampionato sotto la guida del coach Roberto Miriello e dello staff tecnico.



Il presidente della Virtus, Eustachio Papapietro: «É nel DNA della Virtus puntare al massimo risultato. La scorsa stagione, la prima in questa categoria, ci ha dato indicazioni preziose: ne abbiamo fatto tesoro in ogni scelta, dal roster allo staff, dal metodo di lavoro all’organizzazione. Ripartiamo con umiltà, determinazione e la solita voglia di alzare l’asticella e far divertire i nostri tifosi».



Il general manager della Virtus, Antonio Conterosito: «Abbiamo costruito una squadra equilibrata e profonda, più fisica e versatile. Rispetto a un anno fa abbiamo alzato atletismo e pericolosità perimetrale, inserendo profili compatibili con la nostra idea di pallacanestro. Vogliamo una Virtus riconoscibile: difesa, corsa e condivisione del pallone».

ROSTER

Jamal Smith: Ala del 1992. Altezza 197 cm

Matteo Zanetti: Ala Piccola del 200. Altezza 195 cm

Luca Valle: Playmaker del 2002. Altezza 190 cm

Simone Roberto: Guardia del 2003. Altezza 184 cm

Nikola Markus: Ala Pivot del 1996. Altezza 200 cm

Milos Divac: Ala centro del 1998. Altezza 201 cm

Federico Bischetti: Ala del 2002. Altezza 194 cm

Francesco De Mola: Playmaker del 2003. Altezza 180 cm

Djorje Drazjic: Ala grande/Pivot del 2006. Altezza 205 cm

Samuele Digno: Ala Piccola del 2007. Altezza 193 cm

Christian Belgrano: Playmaker del 2008. Altezza 180 cm

Andrea Longobardi: Play /Guardia del 2009. Altezza 184 cm

Saverio Tortorelli: Guardia del 2008. Altezza 184 cm

Raffaele Dottorini: Ala del 2009. Altezza 187 cm

STAFF TECNICO

Roberto Miriello: head coach

Jacopo Minafra: assistant coach

Andrea Molinari: assistant coach

Nunzio Giannini: preparatore atletico

Valerio Antezza: osteopata

Paolo Vizziello: medico sociale

Francesco Maraglino: fisioterapista