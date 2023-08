Ondatel con Diaz…parte da 333 punti.

Polivalente? Multiruolo? Fate voi ma il nuovo acquisto della squadra di basket Ondatel Virtus Matera, Raul Lazaro Diaz, è di quelli che pesa- a giudicare da quanto scritto nel comunicato- e dai 333 punti segnati sul parquet con il Canosa. Una media da 16 punti. A Matera ne attendiamo 20…



Comunicato stampa

Ondatel Virtus Matera: Arriva a Matera Raúl Lazaro Diaz

La Ondatel Virtus Matera presenta il suo nuovo acquisto.

Raúl Lazaro Diaz nato a Napoli il 26 settembre 1998. Ala piccola di 194 cm, giocatore che fa di transizione, difesa e atletismo i suoi punti forti, cercando anche soluzioni dall’arco dei tre punti. Utile in ogni parte del campo con rimbalzi, recuperi e stoppate. Può marcare idealmente cinque posizioni in campo. In carriera cresce nella PSA Sant’Antimo dove gioca fino ai 18 anni, poi in carriera gira molto, tra Marigliano, New Basket Caserta, Cestistica Benevento, Sunshine Bk Vieste, e l’ultima stagione a Canosa, dove mette a referto 333 punti in 16.0 di media a partita, entrando nella top 15 dei marcatori.



Comunicato stampa

Ondatel Virtus Matera: Confermato Francesco de Mola

Francesco De Mola nato a Matera il 29 marzo 2003

Playmaker di 184 cm.

Giocatore di carattere, ha dimostrato di prendersi le responsabilità nei momenti che contano. Buonissimo tiratore da 3 punti, sa mettere in ritmo i compagni di squadra.

Prodotto del vivaio Virtus Matera, la scorsa stagione ha vinto il campionato di promozione lucana ed il campionato di serie C silver. Ha partecipato anche al campionato giovanile under 19.