Olimpiadi invernali? A Matera ”anticipo” con la pista sul ghiaccio

Qualcuno sorriderà per l’accostamento ideale a quanto accadrà dal 6 febbraio 2026 tra Cortina d’Ampezzo e Milano, con la fiamma olimpica che passerà da Matera il 29 dicembre 2025, ma la presenza della pista per gli sport su ghiaccio al ”Boschetto” di via Lucana, è un po’ una anticipazione di quello che sarà. Appassionati e principianti, pattini ai piedi, in tenuta neve, avranno modo di provare l’ebrezza delle frecce azzurre o del dischetto da hockey che gonfia la rete o della ‘spazzata” che fa superare l’attrito a quella particolare partita a bocce che è il ”curling”. Un assaggio dell’offerta del Matera ice Christmas Village(Il villaggio sul giaccio di Natale, organizzato dalla M.M consulting studio, e con un calendario di eventi collaterali che spaziano dallo sport, alla musica e, cosa importante, a Natale, alla voglia di stare insieme e divertirsi per grandi e piccini. E la piccola olimpiade del ghiaccio della Città dei Sassi. Auguri.



Matera Ice Christmas Village: fino al 6 gennaio un Natale condiviso tra ghiaccio, tradizione e spettacolo

Prosegue fino al 6 gennaio il Matera Ice Christmas Village, uno degli Eventi Speciali del Natale 2025, che dal 6 dicembre sta animando la città con un ricco programma di iniziative capaci di unire pattinaggio su ghiaccio, spettacolo, sport, tradizione e intrattenimento.

Cuore dell’evento è il Parco del Boschetto “Papa Giovanni Paolo II”, trasformato per le festività in un luogo di incontro e socialità grazie alla pista di pattinaggio su ghiaccio, al Villaggio di Babbo Natale e a numerose attività pensate per famiglie, bambini, giovani e visitatori. Un allestimento realizzato con strutture certificate e nel pieno rispetto delle normative vigenti, che ha restituito centralità e vitalità a uno spazio urbano molto frequentato durante il periodo natalizio.

Tra gli elementi più apprezzati dell’edizione 2025, l’installazione di un Presepe Francescano all’interno dell’area del villaggio, pensato per rafforzare il significato autentico del Natale e renderlo ancora più aggregante. In questi giorni, tante famiglie e gruppi di ragazzi hanno scelto il presepe come cornice per foto e selfie, rendendolo uno dei punti simbolici del villaggio.

Il calendario del Matera Ice Christmas Village include spettacoli dal vivo, animazione, laboratori tematici e attività sportive, con la collaborazione dell’ASD Roller Matera, che affianca alla pista di ghiaccio esibizioni dimostrative e momenti di avvicinamento al pattinaggio. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente contribuiscono artisti di strada, giocolieri, trampolieri e performer di balloon art, protagonisti di spettacoli itineranti all’interno dell’area e nei percorsi cittadini.

Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto del 2 gennaio, ospitato presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, con la Power Drum Band, ensemble di 14 percussionisti diretti dal Maestro Francesco Roccia. Uno spettacolo ad alto impatto visivo e sonoro, pensato per accogliere il nuovo anno all’insegna dell’energia, della musica e della festa collettiva.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo e al sostegno del Comune di Matera, dell’Assessorato al Turismo ed Eventi, del Sindaco Antonio Nicoletti e dell’intera Giunta comunale, che hanno sostenuto un progetto capace di rafforzare l’identità natalizia della città e di generare partecipazione diffusa.

Un ringraziamento va anche ai partner che hanno supportato l’iniziativa, contribuendo ad arricchire l’esperienza del pubblico: nelle giornate di sabato e domenica sono previste distribuzioni di gadget, pensate come gesto di accoglienza e coinvolgimento per famiglie e visitatori.

Il Matera Ice Christmas Village è organizzato dalla M.M. Società Cooperativa Consulting Studio, con sede a Matera, attiva dal 2014 nella progettazione e realizzazione di eventi culturali e turistici orientati alla valorizzazione del territorio.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: l’obiettivo per i prossimi anni è estendere il format, coinvolgendo in modo più strutturato anche le periferie cittadine e costruendo un villaggio natalizio sempre più ampio e qualificante, in grado di dialogare con l’offerta turistica che Matera merita in vista dell’importante appuntamento di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Tutti gli aggiornamenti sul programma, sugli appuntamenti e sulle attività del villaggio sono disponibili sui canali social ufficiali Facebook e Instagram “Matera Ice Christmas Village”.

Un mese di Natale vissuto all’aperto, tra ghiaccio, tradizione e comunità, che conferma Matera come città dell’accoglienza e dell’incontro.

