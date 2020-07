“È stato un incontro proficuo quello tenutosi ieri pomeriggio tra i presidenti delle società sportive lucane più rappresentative ed il presidente della Regione Basilicata Bardi e l’assessore Cupparo, con l’obiettivo di programmare tempi e modalità di attuazione del Progetto “Basilicata Terra di Sport e Salute”.

I vertici regionali hanno manifestato ai massimi dirigenti sportivi la volontà di sostenere concretamente le attività promosse dalle principali compagini sportive lucane, che dalla loro si impegneranno a promuovere le molteplici risorse del territorio lucano sia durante le gare casalinghe che nelle tante trasferte che comprendono tutte le regioni d’Italia.”

E’ quanto scritto in una nota diffusa dalla Olimpia Matera.

“Siamo felici dell’impegno assunto dal presidente Bardi – evidenziano i massimi dirigenti sportivi – che ci ha informato riguardo alla possibilità di pianificare entro settembre le modalità con cui sostenere il progetto Basilicata Terra di Sport e Salute, che ognuna delle nostre compagini sta già recependo”.

Soddisfatto il presidente dell’Olimpia Basket Matera Rocco Sassone, che sin dall’inizio ha creduto in questo progetto: “Siamo consci e responsabili del ruolo che lo sport in generale ed in particolare quello professionistico può generare sui nostri territori.”

“L’Olimpia Matera e tutte le altre compagini – sottolinea Sassone – presteranno ancor più attenzione affinché lo sport sia percepito come un formidabile strumento di promozione del territorio ed inclusione sociale”.