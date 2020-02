“L’Olimpia Basket Matera sarà in visita martedì 25 febbraio 2020, alle 11.30, in Prefettura di Matera, dove incontrerà il nuovo Prefetto Rinaldo Argentieri.”

E’ quanto reso noto in un comunicato della società sportiva materana in cui si legge ancora che:

“Saranno presenti la società, con in testa il presidente Rocco Sassone, il presidente onorario Pasquale Lorusso e il componente del Cda Massimo Checchi, il roster al completo, guidato da coach Agostino Origlio, con lo staff tecnico e operativo. Nell’occasione verrà consegnata al rappresentante di Governo l’iconica maglietta celebrativa di Matera 2019.”

“Siamo lieti di essere ospiti del nuovo prefetto di Matera Argentieri, un grande appassionato di basket che ha voluto conoscere la realtà di Olimpia e i nostri ragazzi – evidenzia il presidente Sassone -. Sarà l’occasione di raccontare al Prefetto la stagione esaltante che stiamo vivendo, e che ci vede brillantemente protagonisti del campionato nazionale di serie B di pallacanestro. La bella vittoria conseguita sabato scorso a Roma ci ha consentito di rinsaldare il terzo posto in solitario in classifica, e dal 6 all’8 marzo prossimi saremo di scena a Ravenna per partecipare alla prestigiosa final eight di Coppa Italia, dove ci siamo qualificati grazie il secondo posto conquistato nel girone di andata”.