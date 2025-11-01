Oggi e domani 4° Memorial “Grieco-Epifania” a Matera

La Pielle Matera Basket -con una nota informa che- “onora per il quarto anno consecutivo la memoria di Giannino Grieco e Tonio Epifania, storici dirigenti della pallacanestro materana. È tutto pronto per la palla a due del 4° Memorial “Grieco-Epifania” che quest’anno si svolge in due giorni: oggi 1° novembre e domenica 2 novembre e vedrà impegnate le compagini Under 13 della Valentino Basket Castellaneta, della Polisportiva Basket Bitritto e della Ymca Basketball Siderno, oltre che ai padroni di casa della Pielle Matera Basket.” “Siamo felici di poter continuare a ricordare e onorare la memoria di due storici dirigenti del basket materano, sempre attivi nel mondo dello sport e del sociale in vita e oggi più che mai nostre guide per il futuro dello sport cittadino – spiega Luciano Cotrufo, dirigente della Pielle Matera –. Ricordare Giannino e Tonio è un momento di orgoglio per chi, come me, con loro ha mosso sui campi e nei palazzetti della città i primi passi. Il ricordo di questi due personaggi esemplari è sempre vivido nelle nostre menti. Sono stati loro, assieme ad altri amici, a far nascere la storia dell’Olimpia Matera, società che negli anni ha raggiunto traguardi importanti per la città, sino alla categoria A2 della pallacanestro italiana”. Il quadrangolare che si svolgerà presso la palestra dell’Istituto “Enrico Fermi” di Matera, vedrà una prima fare ad eliminazione diretta: oggi pomeriggio con inizio alle ore 15.30 sfida Pielle Matera-Polisportiva Basket Bitritto e alle 17 la VBC Young Castellaneta contro Ymca Basketball Siderno. Poi le finali domenica mattina dalle 9.30 con 3°/4° posto e poi alle 11 la finalissima. “Stiamo lavorando per rendere questo torneo sempre più importante, nella memoria di due dirigenti che hanno fatto dei valori dello sport e della passione per il basket la loro ragione di vita. È un onore per me, come per tutti i dirigenti della Pielle Matera – continua Cotrufo –. Vorremmo trovare un momento per portare più squadre a Matera e rendere questa manifestazione più grande e importante. Ma sono felicissimo, in questa edizione, di poter ospitare Nino Epifania, figlio del compianto Tonio, che verrà qui da istruttore della Ymca Siderno sulle orme del padre. Anche lui allenatore, sarà parte integrante di questo grande momento di ricordo, commozione e memoria”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.