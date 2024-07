Nova Siri calcio all’esordio e parte dalla seconda categoria

E non possiamo che fare gli auguri di far bene alla nuova società de Nova Siri calcio, presieduta da Pasquale Chiurazzi. Tanto entusiasmo, a leggere la nota di presentazione, e tanta voglia di far bene con un invito a sottoscrivere una tessera di adesione all’insegna di #insiemericominciamo. In campo i giovani talenti locali, e questo è un modo concreto di voler crescere valorizzando gli atleti della zona.

“È con immensa gioia e orgoglio che annunciamo la nascita della nuova squadra di calcio.

Inizia a prendere forma, con la firma dell’Atto Costitutivo e l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, il nuovo progetto di calcio a 11 della neonata A.S.D Nova Siri Calcio 2024.

La squadra ASD Nova Siri Calcio nasce da un gruppo di appassionati di calcio con l’idea di creare una società sportiva che possa essere un punto di riferimento per la formazione umana e calcistica per tutti i giovani novasiresi e dei paesi limitrofi.

Partendo dalla Seconda Categoria, l’ASD Nova Siri Calcio ha la ferma intenzione di lavorare sodo per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi nel panorama calcistico regionale.

“I nostri obiettivi principali sono quelli di promuovere la pratica sportiva, al fine di favorire un maggior benessere psicofisico, nonché strutturare una società sportiva che sviluppi relazioni positive e costruttive, un forte senso di appartenenza fondato sulla passione per lo sport, sui valori del rispetto, della lealtà e della cooperazione, valorizzando l’amicizia e la condivisione, che solo il calcio può offrire”.

Tuttavia, l’ASD Nova Siri Calcio non può camminare da sola; ha bisogno del sostegno della cittadinanza, dei tifosi e degli amanti dello sport. Invitiamo tutti gli abitanti di Nova Siri e delle zone limitrofe a partecipare attivamente a questa nuova avventura calcistica sottoscrivendo la tessera sostenitore e affollando gli spalti del “V. Favale” di Nova Siri marina e incoraggiando con calore i nostri giovani talenti.

#insiemericominciamo

Questi gli organi societari: ASD Nova Siri Calcio

Direttivo della società:

Presidente: Chiurazzi Pasquale;

Vice Presidente: Dipinto Carlo e Marino Salvatore;

Segretario: Persiani Pino;

Tesoriere: Franco Gianni;

Dirigenti: Michele Acciardi, Giuseppe Laguardia, Giovanni Battista Stigliano, Francesco Roma, Vincenzo Mauro, Pasquale Dipinto, Carmine Durante, Raffaele Molfese, Carmine Stigliano, Giuseppe Oriolo.