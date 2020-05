Con il monito: “#Nonfermateci: lo sport sociale per la coesione delle comunità” perchè

“È il momento di scelte coraggiose e di visione strategica: non lasciate che lo sport di base, sociale e per tutti, in Basilicata si fermi per sempre!”, il Forum Regionale del Terzo Settore e gli Enti di Promozione Sportiva di Basilicata, condividendo le azioni già poste in essere da CONI e CIP Basilicata, hanno diffuso il seguente appello.

“Migliaia di realtà e luoghi dove lo sport è benessere, crescita e socialità per tantissime persone

chiuderanno per sempre se non avranno adeguato sostegno. Questa crisi renderà più debole la nostra società. Colpirà soprattutto le persone fragili, i poveri, gli emarginati.

Saranno più difficili le relazioni sociali, minore la coesione delle comunità. Terminata la fase di emergenza il nostro Paese potrà rialzarsi solo se avrà saputo proteggere chi si è sempre occupato di proteggere le persone. Chiediamo al Governo e al Parlamento aiuti concreti, ora e per la ricostruzione.

Il Forum Regionale del Terzo Settore e gli Enti di Promozione Sportiva della Basilicata, fanno

propria e rinnovano la campagna lanciata dal Forum Nazionale del Terzo Settore, che ha

sottolineato l’importanza dello sport di base. Cosa succederà dopo l’emergenza? Quali

prospettive?

“Rischiamo di fermarci per sempre”

CHIEDONO CON URGENZA

al Governo Regionale, alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, di sostenere con aiuti

concreti il settore della promozione sportiva che, al pari di tanti altri, ha pagato un prezzo elevato a causa della pandemia e rischia di avere effetti devastanti per le nostre comunità.

5 RICHIESTE IMPROROGABILI

1. prevedere un sostegno una tantum, a fondo perduto, alle numerose realtà che operano

quotidianamente nella promozione dello sport di base;

2. sostenere la promozione dell’attività sportiva di base attraverso l’emissione di voucher

(buoni sport) per tutte e tutti i lucani, ampliando la platea dei beneficiari;

3. fornire indicazioni chiare per la realizzazione dei centri estivi sportivi per bambini e

ragazzi, che svolgono un ruolo fondamentale nei mesi di chiusura delle scuole.

“Finanziamento dei centri estivi e contrasto alla povertà educativa rappresentano

un’opportunità di sperimentare nuove modalità di socialità, educare i bambini alle regole

sanitarie, e prepararli al rientro in una scuola diversa”. Fonte Gruppo di Lavoro per la

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC)

http://gruppocrc.net/editoriale-speciale-covid-19-n-3-fase-2-per-il-rilancio-del-paese-idiritti-

dellinfanzia-e-delladolescenza-come-priorita-dellagenda-politica/

4. destinare risorse immediate per la riqualificazione e l’adeguamento dell’impiantistica

sportiva e dell’edilizia scolastica (palestre) esistenti, per permetterne l’utilizzo in totale

sicurezza da parte di ASD e SSD;

5. avviare un immediato piano di riqualificazione e recupero di parchi, aree verdi, spazi

pubblici e campi di quartiere per promuovere sport, benessere, socialità quali diritti di

cittadinanza, fondamentali per la crescita delle nostre comunità.”

Il Forum Regionale del Terzo Settore e Gli Enti di Promozione Sportiva di Basilicata

Il Portavoce G. Salluce AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport

CNS Libertas – Centro Nazionale Sportivo Libertas

CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale

CSI – Centro sportivo Italiano

ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale

MSP – Movimento Sportivo Popolare Italia

OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport

PGS – Polisportive Giovanili Salesiane

UISP – Unione Italiana Sport Pertutti

US ACLI – Unione Sportiva ACLI