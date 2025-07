Niente miracoli. Il Fc Matera fuori dalla serie D

Ad annunciarlo sulla pagina web la Lega nazionale dilettanti, che aveva chiesto di integrare la documentazione relativa alla liberatoria sui calciatori. ”Alle ore 14 di oggi, termine di scadenza dei ricorsi dei club a seguito delle istruttorie negative della Co.Vi.So.D- scrive la Lega. non hanno presentato la documentazione richiesta le seguenti società: SSD Avezzano Calcio ARL, Castelnuovo Vomano SSDARL e FC Matera SSD ARL.La stessa Co.Vi.So.D., esaminati tutti i ricorsi pervenuti, relazionerà il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti” . E qui, nei prossimi giorni, potrebbero esserci ulteriori decisioni nei confronti della società biancazzurra che ha un bilancio in rosso come avevamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/sport/caffe-ancora-amaro-per-il-fc-matera-lunedi-21-il-miracolo/ con tutte le ipotesi di soluzione del caso. Il caffè resta amaro, al veleno quasi. E con un copione già visto in passato fatto di fallimenti, penalizzazioni, radiazioni, acquisizioni di titoli di altre società o inizio dai campionati minori. Certo se si cominciasse a lavorare con serietà con un programma e una società credibili senza promesse e voli pindarici alla distanza il Fc Matera potrebbe tornare a dare le soddisfazioni del passato. Ma occorrono umiltà e cultura d’impresa. Per la cronaca l’anno prossimo in serie D la Basilicata sarà rappresentata dalla neopromossa Ferrandina e dal Francavilla in Sinni.