Nella Valle dei Cavalli tutti gli sport del mondo equestre

Ormai è una tradizione decennale ad Atella e Stefano e Salvatore Summa fanno gli onori di casa per quanti vogliano mettere in mostra la perfetta sincronia con i fidi cavalli per una passeggiata da turismo lento, tiro con l’arco o ippoterapia. E così è stato per la festa dell’Immacolata in contrada Piani di Carda, della quale ci parla Armando Lostaglio. Una festa, nel giorno dell’Immacolata, che dà appuntamento ad altri incontri e, aspetto non secondario, con la partecipazione di giovani come Rebecca Colangelo che si fanno onore anche fuori regione.



Atella, Valle dei cavalli.

Si rinnova l’ 8 dicembre Festa della Immacolata la decennale tradizione di festeggiare le diverse attività svolte durante l’anno, nel segno dell’equiturismo e dell’aggregazione giovanile. Il senso sportivo e il rispetto per la natura restano le prerogative basilari che caratterizzano le molteplici attività a Valle dei cavalli in Contrada Piani di Carda, dove Salvatore e Stefano Summa si adoperano per trasmettere costantemente una sana cultura equestre, non disgiunta da etiche di salvaguardia dell’ambiente. Tale prospettiva caratterizzata le direttive di Gean Guardie Equestri Ambientali Nazionali, che ha sede proprio a Valle dei cavalli, il cui presidente Salvatore Summa persiste nell’opera di trasmettere anche in molti altri comuni regionali le buone pratiche di ippoterapia e turismo lento, attività equestri di tiro con l’arco a cavallo, cui Stefano Summa è campione internazionale. Il giovane è di recente ritorno con gare equestri a Sassari dove la giovanissima Rebecca Colangelo di Possidente (Pz) si è aggiudicato il primo premio premio di tiro con l’arco a cavallo.

Armando Lostaglio

