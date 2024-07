Negli annali il 29° Torneo di calcio a 5 ” Maria Santissima della Bruna”

Una sequenza di partite serali sul campetto della parrocchia di San Giacomo, per il torneo organizzato dal Comitato di Matera del centro sportivo italiano, e poi la finalissima che ha visto la Gica Ice superare per 3 a 2 l’Agenzia La Lucana/Central Frutta. Partita combattuta, riportano le cronache,e poi le premiazioni per vari motivi, risultati e con tanti ricordi, come quello per il popolare ”bicicletta” Vito Chimenti. E ora al lavoro per l’edizione del trentennale…



COMUNICATO STAMPA

GICA ICE TRIONFA NELLA FINALE DEL 29° TORNEO “MARIA Ss DELLA BRUNA” ORGANIZZATO DAL COMITATO DI MATERA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Superata in una sfida avvincente l’Agenzia La Lucana per 3-2 davanti al pubblico delle grandi occasioni

TRIONFA la Gica Ice nella finalissima del 29° Torneo “Maria Ss. della Bruna” di calcio a cinque organizzato dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano. In una gara dalle mille emozioni e molto combattuta, al triplice fischio finale ad alzare la Coppa è Lorenzo Giannace assieme ai suoi compagni d’avventura, dopo aver superato per 3-2 l’Agenzia La Lucana/Central Frutta. Una sfida ricca di belle giocate, tanto tatticismo e molta attenzione, tra due squadre molto preparate e che in campo si rispettano per tutti i 50’ della sfida. Grande agonismo e qualità, portata in campo da Laurenzana, Carella, Grossi e dal portiere bomber Boschiggia da una parte; mentre dall’altra sostenuta dalle giocate di Giannace, Silon Junior, Marcelinho e De Risi. Come al solito, una finale disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni, pronto ad applaudire le giocate di due squadre che avrebbero ben figurato anche in un campionato ai massimi livelli del calcio a 5 nazionale.

La Gica Ice parte fortissima, proponendo scambi veloci e inserimenti che fanno male agli avversari, così, dopo 10’ la formazione di mister Tonio Festa è già avanti di due reti, siglate al 3’ da Marcelinho e al 10’ da De Risi. L’Agenzia La Lucana/Central Frutta, colpita nell’orgoglio non molla e mister Gallitelli trova le giuste mosse per restare in gara, anche grazie alla rete siglata ad una manciata di minuti dall’intervallo da Laurenzana. Nella ripresa le schermaglie sono le solite, con Boschiggia che inizia una serie di discese sempre più costanti, alla ricerca del pareggio. Al 14’ però è Giannace a spegnere le velleità dei rivali, siglando la rete del 3-1. L’Agenzia La Lucana a questo punto inizia ad attaccare a testa bassa, alla ricerca del gol che riaprirebbe la sfida. Rete che, però, arriva solamente quado si è già oltre il 50’ siglata dall’instancabile Carella. Al triplice fischio finale la festa è tutta per Gica Ice, anche se dall’altra parte l’Agenzia La Lucana riceve grossi complimenti e anche diversi riconoscimenti per i suoi calcettisti, arrivati ad un passo dalla conquista del titolo.



Infatti, il Comitato Organizzatore della 29° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” premia come miglior portiere della kermesse Guillerme Boschiggia e come miglior giocatore Simone Laurenzana, entrambi dell’Agenzia La Lucana. Tra i migliori marcatori (con il conteggio reti chiuso nella fase a gironi per dare a tutti le stesse possibilità di vittoria, come nello spirito del torneo) invece finisce Lorenzo Giannace della Gica Ice, che conquista anche il Premio Gesto Tecnico “Antonio Vitulli” (spettacolare la sua rete in contropiede nella sfida di semifinale con una bicicletta), tra i migliori marcatori premiati anche Marco Perrucci (Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula) e Antonio De Giglio (LC Team/Impresa Elettrica Casamassima) tutti e tre arrivati a realizzare 11 reti nella prima fase. La Coppa Fair Play “Don Franco Taccardi” ha premiato un singolo in questa occasione, a ricevere il maggior numero di cartellini bianchi per il suo comportamento ottimale e sempre leale in campo, oltre che essere un atleta di spessore, è andato ad Alessandro Rondinone (portiere dell’Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula).





Terze classificate ex aequo, come da tradizione per chi è arrivato in semifinale, alla Studio PM/Vito Con Noi, squadra che ha anche ricevuto dalla signora Anna Chimenti, moglie del compianto Vito, il libro sulla storia del bomber prima e allenatore poi che ha accompagnato la crescita di tanti materani; e la Boutique Kitch/Lo Stragelato. Premiati anche nella serata finale: don Nicola Gurrado (parroco di San Giuseppe Artigiano e reggente della Parrocchia di San Giacomo, come padrone di casa dei luoghi del torneo; il Comitato Maria Ss. della Bruna, sempre vicino al torneo con Nicola Spagnuolo e Francesco Staffieri (che hanno voluto omaggiare le finaliste con un gagliardetto del Comitato); gli ospiti dell’evento il Coordinatore regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta; il presidente del Coni regionale, Leopoldo Desiderio; il presidente regionale del Csi Basilicata, Mimmo Lavanga, i dirigenti del Csi di Melfi Gerardo Quaratiello, Roberto Zollo e Gabriella Loconsolo; l’assessore allo sport e vice sindaco della città di Matera, Antonio Materdomini; gli instancabili collaboratori del Csi Matera, Antonio Quagliata e Rocco Rubino; gli infermieri professionisti della Cooperativa Nuova Vita, Gianluca e Nunzio; per l’innovazione tecnologica portata alla manifestazione negli ultimi tre anni Antonio Galetta e Antonio Mutasci di The Mag e Alessandro Savino di Sport On Fire, autori delle dirette di tutte le gare della manifestazione; al curatore del service e impianto audio per la Be Sound, Carlo Iuorno; premio speciale per uno dei responsabili sempre presenti alla manifestazione, per la sua correttezza e passione a Marco Rospi; una targa speciale per Quartarella e I Printer, sponsor della manifestazione; e un riconoscimento speciale al giovanissimi arbitro junior, Vicenzo Di Pede, di soli 12 anni che da questa estate ha iniziato il suo percorso con le categorie giovanili nel mondo arbitrale e nel mondo del Centro Sportivo Italiano. Al termine delle premiazioni, il Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano ha dato appuntamento alla prossima edizione, quella del trentesimo anno, con novità importanti e grandi iniziative; ringraziando il folto pubblico che da sempre segue la manifestazione e costantemente partecipa all’iniziativa con calore e interesse.



IL TABELLINO DELLA FINALE:

Gica Ice – Agenzia La Lucana-Central Frutta 3-2

GICA ICE: Nucera, De Rosa, Di Pietro, De Risi, Fusco, Giorgini, Silon, Marcelinho, Scharnovski, Giannace, Lillo. All. Festa

AGENZIA LA LUCANA/CENTRAL FRUTTA: Boschigia, Laurenzana, Carella, Fiore C., Fiore N., Grossi, Di Cecca P., Di Cecca E., All. Gallitelli.

ARBITRI: Cosola e Di Cuiua E. (terzo uomo: Ribatti)

RETI: pt 3’ Marcelinho (G), 10’ De Risi (G), 22’ Laurenzana (A); st 14’ Giannace (G), 26’ Carella (A).

Miglior portiere Boschiggia (AgLaLucana) Tdb24.jpeg

Boutique Kitch Terza classificata.jpeg

Miglior Giocatore Laurenzana (AgLaLucana) Tdb24.jpeg