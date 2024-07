Napolitano all’Fc Matera dal vivaio della Lazio

Dal biancoceleste al biancoazzurro il passo è breve per Luca Napolitano , ventenne calciatore della Lazio, centrocampista, che si è messo in luce in vari campionati. A Matera, in serie D, può essere l’occasione per fare meglio . Nulla di ufficiale, lo riportiamo per dovere di cronaca, sull’arrivo di Cristian Totti, centrocampista, figlio del noto attaccante della Roma Francesco. Sogni e trattative dalla Capitale. Chissà…E, in passato, negli anni Settanta i rapporti tra il Matera, all’epoca della presidenza di Franco Salerno, che portò i biancazzurri in serie B, i contatti con le squadre romane furono proficui.